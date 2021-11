Toename aantal corona-besmettingen in Aalsmeer

Aalsmeer – Het aantal besmettingen neemt dramatisch toe en de ziekenhuizen raken flink vol, het coronavirus is duidelijk nog niet uitgeraasd, grijpt zelfs weer wild om zich heen. Ook in Aalsmeer zijn van 27 oktober tot en met 9 november weer meer inwoners positief getest. In totaal werd bij 271 inwoners corona vastgesteld en dat zijn er 50 meer dan de vorige periode. Per 100.000 een percentage van 847,1. Er zijn vanuit Aalsmeer geen inwoners opgenomen met corona in het ziekenhuis en er zijn gelukkig geen inwoners overleden aan het virus.

Ook in de omliggende gemeenten stijgen de cijfers: In Uithoorn 232 (+61), Amstelveen 596 (+ 268) en Haarlemmermeer 1.141 (+ 416) positief geteste inwoners, respectievelijk 768.1, 656.2 en 723.1 per 100.000 inwoners. Vanuit Uithoorn en Amstelveen geen ziekenhuisopnames, in Haarlemmermeer 4 en geen inwoners overleden aan het virus in Uithoorn, wel in Amstelveen (2) en Haarlemmermeer (5). Mogelijk dat de corona-maatregelen aangescherpt gaan worden. Belangrijk zijn en blijven: Was regelmatig de handen, houdt 1,5 meter afstand, blijf bij een verkoudheid thuis en ga testen bij klachten (en blijf tot de diagnose thuis).

Testen op corona

Inwoners van Aalsmeer met (milde) klachten kunnen zich onder andere gratis laten testen bij de test- en vaccinactie locatie Schiphol XL in Badhoevedorp. De locatie is 7 dagen per week open van 8.00 tot 18.00 uur Testen kan ook bij de testlocaties van de GGD in Amsterdam: onder andere in de RAI en in het voormalige Slotervaartziekenhuis. Kijk voor alle adressen, openingstijden en informatie op: ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona. De testunit in Amstelveen (parkeerplaats aan de Sportlaan) is tot en met 30 december 7 dagen per week open voor gratis testen tussen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De capaciteit in deze unit is beperkt.

Testen voor toegang

Heeft u geen klachten en heeft u een coronatoegangsbewijs nodig? Het testen hiervoor verloopt niet via de GGD, maar via testenvoortoegang.org. Dit gebeurt altijd op afspraak.

Vaccineren

Bent u nog niet gevaccineerd? Ook dit kan nu zowel met als zonder afspraak. Zonder afspraak kunt u onder andere terecht bij de Vaccinatielocatie in Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 6-8 en bij de test- en vaccinactie locatie Schiphol XL in Badhoevedorp. Kijk voor meer info op: prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl. Wel een afspraak maken? Kijk dan op coronatest.nl of bel de GGD via 0800-7070.