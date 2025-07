Toekomst supermarkt De Kwakel in geding: dorpsbijeenkomst op 17 juli

De Kwakel – Eind juli sluit de enige supermarkt in De Kwakel haar deuren. Een ingrijpende ontwikkeling voor het dorp, waar de zelfbedieningswinkel niet alleen een plek is om boodschappen te doen, maar ook een belangrijke sociale functie vervult. Vooral ouderen en bezoekers van het nabijgelegen hospice zijn sterk afhankelijk van deze voorziening.

“Het voelt alsof het hart uit De Kwakel wordt gehaald”, zegt dorpsbewoner Kees Geerlings. “Voor veel mensen is dit de enige plek waar ze zelfstandig hun boodschappen kunnen doen en even een praatje maken. Dat betekent een enorme aderlating voor het dorp, om niet te zeggen dat het hart uit De Kwakel verdwijnt.”

De sluiting komt op een moment dat er nog geen zekerheid is over een opvolger. Supermarkteigenaar Rob Rehorst werkt aan plannen voor een nieuwe supermarkt op de locatie van de voormalige Rabobank, maar tot nu toe is het niet gelukt om een geschikte partner te vinden.

Bijeenkomst op 17 juli in het Dorpshuis

Om duidelijkheid te scheppen over de huidige situatie en mogelijke oplossingen te bespreken, organiseert Buurtbeheer De Kwakel op woensdag 17 juli een bijeenkomst in Dorpshuis De Quakel. De inloop start om 19.00 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond zal Rob Rehorst zelf aanwezig zijn om de stand van zaken toe te lichten en vragen van bewoners te beantwoorden. Ook is er ruimte voor het delen van ideeën en suggesties om de supermarkt voor het dorp te behouden. “Voor ons dorp is het van levensbelang dat er een supermarkt blijft”, aldus Wim Bartels van Buurtbeheer De Kwakel. “We hopen dat zoveel mogelijk bewoners meedenken over hoe we dit samen kunnen oplossen.”

Zorgen over gemeentebeleid

De situatie roept ook vragen op over het gemeentebeleid. Zo is er recent een vergunning verleend voor een derde supermarkt in Uithoorn, terwijl eerder was afgesproken dat het maximum op twee supermarkten in Zijdelwaard zou liggen. Ondertussen lijkt ook de toekomst van de geplande supermarkt onder het nieuwe appartementencomplex in De Kwakel onzeker. De bewoners hopen, dat ook de gemeente zich actief inzet om een oplossing te vinden en de leefbaarheid van het dorp te waarborgen.

De toekomst van de supermarkt in De Kwakel is in het geding. Foto: Nieuwspartner NH Nieuws.