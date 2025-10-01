Toekomst Kringkoop verzekerd door nieuwe afspraken met gemeente

De Ronde Venen – Het college van gemeente De Ronde Venen heeft deze zomer besloten de Kringkoop financieel te helpen. Samen met de maatregelen die Kringkoop zelf neemt, is het voortbestaan van de tweedehandskledingwinkel de komende jaren verzekerd. In 2024 liet het bestuur van Kringkoop aan de gemeente weten dat er grote financiële zorgen zijn. Daardoor was het onzeker of de winkel kon blijven bestaan. De oorzaken van de financiële druk zijn lagere inkomsten uit tweedehandskleding, hogere loonkosten en extra kosten voor de huur van het pand in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Kringkoop en de gemeente hebben nieuwe financiële afspraken gemaakt. In de volgende bestuursperiode maakt de gemeente een plan voor de toekomst voor Kringkoop.

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “We vinden het als gemeente belangrijk dat Kringkoop er is in De Ronde Venen. Hergebruik van spullen is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Daarnaast biedt Kringkoop werk aan inwoners, zoals werkontwikkeltrajecten, vrijwilligerswerk en betaald werk.”

Kringkoop stopt per april 2026 met de huur van het pand in Winkelcentrum De Lindeboom. Zo bespaart de organisatie op de kosten. Kringkoop kiest ervoor om de locatie aan de Constructieweg in Mijdrecht te verbouwen. De ruimte wordt anders ingedeeld, zodat deze beter benut wordt. Zo kan Kringkoop blijven bestaan, ook met minder omzet.

Over Kringkoop

Kringkoop is een winkel waar tweedehands spullen worden verkocht. De organisatie voorziet in een behoefte van veel mensen. Waaronder voor mensen met weinig geld. Maar ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel. Kringkoop verkoopt kleding en spullen die inwoners hebben gebracht en die geschikt zijn voor hergebruik.

Op de foto: Het college van gemeente De Ronde Venen heeft deze zomer besloten de Kringkoop financieel te helpen. Foto: aangeleverd.