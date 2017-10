Tjalk Nooit Volmaakt 2e in Strontrace

Aalsmeer – Na iets meer dan 44 uur varen, kwam plaatselijk trots en historisch zeilschip ‘Skûtsje Nooit Volmaakt’ woensdag 25 oktober als tweede terug in de haven van Workum (Friesland). De Strontrace is een meerdaagse zeilwedstrijd voor traditionele zeilende vrachtschepen. De deelnemers aan de Strontrace varen dezelfde route als de schepen die begin vorige eeuw koemest van de Friese Zuidwesthoek naar de geestgronden achter de duinen bij Warmond en Hillegom brachten. Nu brengen de schepen vanuit Workum als symbolische vracht 5 zakken gedroogde koemest naar Warmond. Na een tussenstop van een uur in Warmond, vertrekken de schepen weer naar het Friese Workum, met een zak bloembollen als retourvracht. Het gebruik van de motor is tijdens deze wedstrijd niet toegestaan.

“Hoogste resultaat”

Schipper Rob Ligtenberg: “Van de 15 Strontraces die ik heb gevaren, was dit mijn hoogste resultaat ooit. De keuze om op de heenreis de lange route over Lelystad te nemen pakte heel goed uit. Volgens de weersverwachting zou de wind maandagavond naar het zuiden gaan. Dat gebeurde ook en daarom zaten wij vlak onder de Oostvaardersdijk precies op de juiste plek, waardoor we zonder vaak overstag te hoeven gaan, Amsterdam konden bezeilen.” Daarbij kwam dat de schepen die voor de kortere route via Enkhuizen hadden gekozen op de heenreis, in een windstilte terecht gekomen waren.

Net op tijd voor Bosrandbrug

In Amsterdam aangekomen, begon een ware inhaalrace voor de bemanning, die onder andere bestond uit de Aalsmeerders Germon Kamperman, Bas van Tol en zijn vader Witte van Tol. Het eerste schip waar de ‘Nooit Volmaakt’ achteraan ging was de ‘Willem Jacob’, met zo’n 33 meter lengte over alles het grootste schip van de vloot. Samen met deze klipper waren zij bij Schiphol net op tijd om de Bosrandbrug te halen, die van 7 tot 9 uur dicht zou gaan. Uiteindelijk lukte het de ‘Nooit Volmaakt’ om de ‘Willem Jacob’ voorbij te gaan. Bij de Blauwe Beugel bij Rijsenhout kreeg de bemanning de ‘Nynke’ – op dat moment de nummer twee in de wedstrijd – in het oog. Dat zij de ‘Nynke’ daar al zagen, hadden ze niet verwacht. Dit was een enorme opsteker, want de ‘Nynke’ had de kortere route over Enkhuizen genomen. Kortom, de ‘Nooit Volmaakt’ had een enorme winst geboekt.

Snelle terugweg

Mede door de lokale bekendheid van schipper en bemanning op de Kagerplassen, lukte het de ‘Nooit Volmaakt’ om uiteindelijk als tweede in Warmond aan te komen en de vracht af te leveren. Toen restte alleen nog de terugreis naar Workum. Het was inmiddels hard gaan waaien. Dit leidde tot een snelle terugweg via Haarlem, Spaarndam, Amsterdam, Enkhuizen en uiteindelijk Workum, waar zij op woensdagochtend rond 9 uur aankwamen. Dat was zo’n 4 uur na schipper Bas Krom van de ‘Verwisseling’, die de Strontrace voor de derde keer op rij op zijn naam schreef.

Foto: Na afloop van de wedstrijd liggen de schepen weer in de haven van Workum. De Nooit Volmaakt (de zeilen drogend) ligt hier naast de winnaar, de Verwisseling.