Titel FairTrade gemeente voor Aalsmeer

Aalsmeer – De titel FairTrade is afgelopen woensdag 1 november overhandigd aan de gemeente. Henk Zandvliet van de stichting FairTrade Gemeenten Nederland reikte deze uit aan wethouder Jop Kluis van duurzaamheid tijdens de feestelijke middag in het gemeentehuis.

Eerlijke producten

De middag begon met muziek uit Afrika en uiteraard FairTrade koffie en thee. Wethouder Kluis vertelde over het belang van eerlijke producten. FairTrade betekent heel veel voor mensen in ontwikkelingslanden. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten of een leefbaar loon. Daardoor kunnen ze hun gezin onderhouden, zijn verzekerd van een langdurige afname van hun producten en hebben alle rechten om lid te worden van een vakbond. Dus wie producten met het FairTrade keurmerk koopt, zorgt voor een beter leven van vele mensen elders in de wereld.

Proeven en kopen

Ook de gemeente staat achter FairTrade en dit is woensdag officieel bevestigd met de overhandiging van de titel. Het was een feestelijke middag met diverse activiteiten voor jong en oud. En natuurlijk werd de mogelijkheid geboden om FairTrade producten te proeven en aan te schaffen. FairTrade producten zijn onder andere te koop in de Wereldwinkel in de Zijdstraat. Meer weten over FairTrade? Stuur dan een mail naar Betty Kooij, de afgelopen twee jaar heeft deze inwoonster samen met de werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer hard gewerkt om de titel voor Aalsmeer ‘binnen te halen’: jbkooij@kabelfoon.nl.

Foto: Overhandiging van de titel aan wethouder Jop Kluis.