Titel ‘Club van de Week’ voor Legmeervogels

Uithoorn – Een grote verrassing voor voetbalvereniging Legmeervogels uit Uithoorn. De vereniging is namelijk uitgeroepen tot ‘Club van de Week’ en heeft een eenmalige bijdrage van 5.000 euro ontvangen van de VriendenLoterij. De club gaat de bijdrage gebruiken om de materialen voor de jeugd te verbeteren. “De titel ‘Club van de Week’ voelt voor ons als waardering”, aldus Frank den Butter, voorzitter van Legmeervogels. “Met het geld dat wij ontvangen, willen we graag de materialen voor onze jeugd verbeteren. Zo hebben we de wens om nieuwe ballen en nieuwe doelen aan te schaffen. We zijn heel blij met deze bijdrage.”

Extra financiële steun

‘Club van de Week’ is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubsvandeweek.nl.

Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via culturele partners van de VriendenLoterij of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt.

Foto: Legmeervogels blij met cheque van de VriendenLoterij. Foto: aangeleverd