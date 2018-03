Uithoorn – De 14 jarige Tim van Driel uit Uithoorn en leerling op het Veenlanden College in Mijdrecht, heeft afgelopen vrijdagavond laten zien en horen bij de The Voice Kids, dat hij een prachtige stem heeft, heel mooi kan zingen en wat ook heel belangrijk is, weet hoe hij zich op het toneel moet gedragen.

Hij bracht het lied ‘Niemand weet waarom’ van Volumia ten gehore. Zijn coach is Ilse de Lange en zij was, net als het publiek, zeer onder in de indruk van Tim.