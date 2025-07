Tijdreizen met LEGO in de BiebFabriek

Regio – Tijdreizen is in werkelijkheid (nog) niet mogelijk. Toch kan met een flinke dosis fantasie en een berg LEGO een reis door de tijd in de zomervakantie verrassend dichtbij komen in de bibliotheek. Denk aan een bezoek aan de middeleeuwen, een sprong naar de verre toekomst of zelfs een ontmoeting met dinosaurussen.

In de creatieve LEGO-workshop van de BiebFabriek staat het bouwen van een eigen tijdmachine centraal. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over de werking van tijdreizen en mogelijke bestemmingen in verleden of toekomst. Vervolgens wordt deze fantasie tot leven gebracht met LEGO: bouwen, aanpassen, combineren en vooral creatief zijn.

De zomerse workshop is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar die graag met LEGO bouwen en het leuk vinden om hun eigen ideeën vorm te geven. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet vereist, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan via de website: www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek.

