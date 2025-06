Uithoorn – De burgemeester van gemeente Uithoorn, Pieter Heiliegers, heeft besloten om Café The River aan de Koningin Julianalaan tijdelijk te sluiten. De sluiting ging in op vrijdag 20 juni en duurt tot donderdag 18 juli. Het besluit is genomen naar aanleiding van aanhoudende meldingen van overlast en meerdere incidenten rondom de horecagelegenheid. Ondanks eerdere maatregelen zoals cameratoezicht, extra handhaving en beveiliging, blijft de situatie de openbare orde en veiligheid verstoren. “We willen escalatie voorkomen en rust terugbrengen in het centrumgebied”, aldus Heiliegers. “Deze maatregel is noodzakelijk om de veiligheid van bewoners, ondernemers en bezoekers te waarborgen.”

Informeren

De sluiting is tot stand gekomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Gedurende deze periode blijft de gemeente extra toezicht houden en intensief samenwerken met betrokken partijen. De gemeente stuurt omwonenden een brief om hen te informeren over de sluiting.

De man die vrijdag 13 juni laat in de avond iemand bedreigde met een vuurwapen in de Julianlaan is opgepakt. Na uitgebreid onderzoek van de recherche is woensdag de 39-jarige R.A. in zijn woning aangehouden. Of hierbij ook het gebruikte vuurwapen is aangetroffen kon het O.M. in het belang van het onderzoek nog niet vrijgeven, maar men was wel verheugd hem zo snel van straat te kunnen halen.

Eigenaar overweegt stappen

Het is opvallend dat vrijwel tegelijkertijd de burgemeester direct The River voor de komende vier weken heeft gesloten. Bij de redactie is op dit moment nog niet bekend wat de link is, maar vermoedelijk hebben politie en gemeente genoeg bewijs om tot deze maatregel over te gaan. De eigenaar van The River overweegt tegen deze sluiting juridische stappen te nemen.

Op de foto: Tijdelijke sluiting Café The River in Uithoorn. Foto: Jan Uithol.