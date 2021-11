Tiflo maakt 250 ouderen blij met gratis plantje

Aalsmeer – Na een jaar gedwongen afwezigheid mochten de leden van Scouting Tiflo Aalsmeer afgelopen zaterdag weer langs de deuren om groene en bloeiende plantjes te verkopen. En hoe. Ondanks het slechte weer hebben de veelal jonge leden 1775 plantenbakken in totaal verkocht. Gelukkig voor hen ging de verkoop voorspoedig en waren ze rond 13.00 uur al klaar.

Net als vorig jaar heeft Scouting Tiflo veel, vaak alleenstaande, ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart blij gemaakt met een gratis plantje. Dankzij vele online donaties van mensen en de gulle donaties van bedrijven heeft Tiflo in totaal 250 ouderen blij gemaakt. Dank jullie wel, ook namens de ouderen.

De plantenbakkenactie is al decennialang een begrip in Aalsmeer en Kudelstaart. Scouting Tiflo kan deze ieder jaar organiseren mede door de hulp van bedrijven die ondersteunen en sponsoren. Met het geld dat is opgehaald kunnen er weer nieuwe spelmaterialen aangeschaft worden en kan Tiflo haar boten onderhouden.

Volgend jaar komen de scouts weer langs de deur. En dan is het een speciaal jaar, want dan bestaat de plantenbakkenactie 60 jaar! Iedereen die een plantje heeft gekocht: dank jullie wel en geniet van de gezelligheid in je huis. Tot volgend jaar.

Foto: Tom en Mick van Tiflo bij Zorgcentrum Aelsmeer.