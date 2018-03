Waarderingsspeld voor tien vrijwilligers

Uithoorn – In een overvolle raadzaal is woensdag 7 maart de eerste vrijwilligersavond gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Uithoorn. Tien vrijwilligers hebben deze avond uit handen van wethouder Ria Zijlstra de waarderingsspeld van Uithoorn gekregen. De tien vrijwilligers die het speldje hebben gekregen zijn Ben Plasmeijer, Rolinka den Ouden, Willem Körnmann, Bernadien Meijer, Maarten Breggeman, Pieter Koppenol, Ferry Godschalk, Marian Eerbeek, Annet van den Berg en Nasséra Achahboun.

Vrijwilligster Nasséra Achahboun kreeg naast de speld ook nog een cheque uitgereikt van 500 euro. Dit bedrag komt ten goede aan haar vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk van Achahboun bestaat vooral uit het verbinden van mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldkeuken. Achahboun was zichtbaar emotioneel en ontroerd door alle aandacht. “Wat een eer. Heel erg leuk dat de gemeente dit organiseert voor de vrijwilligers.” De avond is woensdag feestelijk afgesloten met een hapje en drankje. De dames van Take 4 van muziekschool KNA uit Uithoorn zorgden voor de muzikale omlijsting