Ondertekening manifest Waardig Ouder Worden

De Ronde Venen – Vorige week tekende vier politieke partijen en zes maatschappelijke organisaties het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ voor De Ronde Venen.

In januari 2017 is op initiatief van de ChristenUnie, Omroep MAX en ouderenorganisatie KBO-PCOB landelijk het manifest ‘Waardig ouder worden’ gelanceerd. Inmiddels wordt dit manifest ondersteund door een groot aantal partners (zie link onderin dit persbericht).

Naar aanleiding van een actie van de landelijke ChristenUnie, heeft de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen afgelopen week een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties en alle politieke partijen uitgenodigd om zich ook achter dit manifest te scharen.

Naast de PCOB De Ronde Venen, de NPV De Ronde Venen, Tympaan de Baat, Diaconaal Platform De Ronde Venen, Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge en Zorgboerderij Den Haring, waren ook vertegenwoordigers van het CDA, de VVD, de Seniorenpartij en de ChristenUnie-SGP aanwezig. PvdA/GroenLinks heeft aangegeven het manifest te willen ondersteunen, maar kon helaas niet bij de ondertekening zijn.

Compliment

Wim Stam (lijsttrekker ChristenUnie-SGP) begon met een compliment aan de aanwezigen “Ik ben bijzonder trots op jullie, dat je hier bent, want we hebben jullie met onze uitnodiging wel overvallen”, waarna hij uitlegde hoe de ChristenUnie-SGP afgelopen week tot dit initiatief kwam. Tot slot lichtte hij kort het manifest toe, wat op één punt na, gelijk is aan de landelijke versie. In de lokale versie wordt ook ICT als een bruikbaar middel tegen eenzaamheid genoemd.

Vervolgens was het aan de vertegenwoordigers van de organisaties om de handtekening te zetten. Uiteraard is dit maar een beginpunt, in de komende maanden zullen deze organisaties verder nadenken hoe ze dit manifest inhoud kunnen geven. De ChristenUnie-SGP zal daar, als organisator van deze actie, ook het initiatief toe nemen. En uiteraard zijn andere organisaties en partijen natuurlijk van harte welkom om zich daarbij aan te sluiten.