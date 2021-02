Thuisonderwijs vraagt om goede computer

Uithoorn – De coronamaatregelen duren voorlopig nog voort. De meeste scholen hebben hun lessen, huiswerk en toetsen aangepast aan het thuisonderwijs. Maar daarvoor moet een leerling thuis wel een goede computer of laptop hebben. Zeker in het voortgezet onderwijs. Onderwijswethouder Ria Zijlstra: “Als een gezin het aankoopbedrag niet kan opbrengen, wil de gemeente meebetalen. Die Computerregeling bestaat al langer, maar zij komt in deze coronatijd extra goed van pas.”

Wethouder Zijlstra vindt het belangrijk dat iedereen de juiste apparatuur in huis heeft. “Vrijwel alle kinderen gebruiken voor school een computer of laptop. Heb je die niet, dan loop je een achterstand op. Zeker in het voortgezet onderwijs. De kinderen kunnen hun huiswerk niet doen of niet met andere leerlingen samenwerken. Door de coronamaatregelen zijn de scholen en bibliotheken dicht, dus daar kun je ook niet terecht om op een computer te werken.”

Computerregeling

Maar niet iedereen heeft geld genoeg om een computer te kopen. Gezinnen met een krappe beurs hebben soms helemaal geen computer, of een oud beestje waarvan de programma’s niet meer voldoen aan de eisen van nu. Bijvoorbeeld voor school. Via de Computerregeling betaalt de gemeente mee aan de aanschaf van een goede computer, tot een bedrag van 462 euro.

Wethouder Zijlstra legt uit: “Voor een vergoeding uit de Computerregeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gezin moet in de gemeente wonen, minstens één kind moet naar het voortgezet onderwijs gaan, en het gezinsinkomen moet onder de inkomensnorm liggen. Is dat het geval, dan mag je voor het gezin één keer in de 4 jaar een computer kopen via de regeling.”

Meer weten? Aanvragen?

Weten of de Computerregeling voor uw gezin geldt? Of direct een bijdrage aanvragen? Neem contact met het Sociaal Loket: 0297- 513111; maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur. Of mail naar: sociaal.loket@uithoorn.nl. Alle informatie en het aanvraagformulier kunt u ook vinden op uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Foto: Beeld: Computerregeling_Uithoorn (Bron: NinaHaarlem)