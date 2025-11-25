 ‘Thuisblijvers hebben altijd ongelijk’

De Kwakel – Trudy Rekelhof (68) is als vrijwilliger actief bij sportvereniging KDO. Ze is verantwoordelijk voor de aanschaf van fitnessmateriaal en doet zelf enthousiast mee aan de sportlessen.

Trudy zit in het bestuur van DAG (Dance Aerobics Gymnastiek). Deze KDO-afdeling telt ruim 200 leden, variërend van kinderen tot senioren. Op het programma staan lessen bodyshape, pilates, yoga, senior-fit en peutergym. “Ik ben heel blij met de mogelijkheden die DAG biedt”, zegt ze. “We hebben enthousiaste sportdocenten en onze club groeit. Dat komt, omdat onze leden regelmatig buren, vrienden en bekenden meenemen voor een proefles.

Trudy heeft vroeger gewerkt in een groothandel voor de bloemist. Ze heeft drie kinderen grootgebracht, is oma en geniet inmiddels van haar pensioen. Stilzitten is nog altijd niets voor haar. “In de jaren zestig ben ik begonnen met handbal, later ben ik overgestapt naar volleybal. Ik heb KDO zien groeien en bloeien, generatie na generatie. Al die tijd is het clubleven toegankelijk en sociaal gebleven.”

Toekomstvisie

Trudy voorziet dat KDO de komende jaren in de volle breedte gaat groeien. De gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt immers nog steeds, en prognoses wijzen uit dat deze trend zich de komende decennia zal voortzetten. ‘Daarom denken wij als bestuur van DAG alvast na over uitbreiding van het sportaanbod’, zegt ze. “Power Circuit is recent toegevoegd, een sport die interessant is voor jong en oud. Want het is goed voor de spieren én het uithoudingsvermogen.”

Favoriete workout

Na afloop van een training grondig rekken en strekken, dat noemt Trudy de grootste beloning. De rug goed ontspannen en de ademhaling weer omlaag brengen. ‘Door een goede training kun je jezelf als het ware resetten. Krachttraining levert spierspanning op, rekken na afloop zorgt voor ontspanning. Ook mentaal. Vroeger heb ik fysiek zwaar werk gedaan en ik was er trots op dat mijn lijf dat aankon. Ik gebruik geen medicijnen, sport regelmatig en hoef geen rekening te houden met mijn gewicht. Ik ben geen snoeper en rook en drink niet, dat helpt natuurlijk ook. Ik ben alleen wat minder lenig dan vroeger. Blijf vooral bewegen, dat kan ik iedereen aanraden. Want voor de televisie hangen, daar word je niet gezonder van. Thuisblijvers hebben altijd ongelijk.”

Voor meer informatie over trainingstijden, een proeftraining, contact of aanmelding: kdo.nl/onbeperkt sportlessen volgen.

Trudy Rekelhof (68) is als vrijwilliger actief bij sportvereniging KDO. Foto: aangeleverd.