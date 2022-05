Thérèse en Philippe stralen bij Bob & Gon

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dinsdag 17 mei wordt Thérèse Steinmetz 89 jaar! Zondag 8 mei stond zij in een vlammende jurk op het podium van De Oude Veiling. Ieder ander van die leeftijd doet een lekker middagslaapje, maar Thérèse zong en zong, had een aantal prachtige voordrachten, vertelde over haar muzikale ouders, vader operazanger en moeder koorleider. Met een groot gevoel voor romantiek wist zij het Bob & Gon publiek te veroveren. Dat deed zij overigens niet alleen, aan haar zijde stond de meest charmante Franse zanger aller tijden: Philippe Elan. “Een man met leren stembanden en drie ijzeren longen”, volgens Thérèse. Dat klinkt misschien ietwat overdreven, maar er valt niets tegen in te brengen.

Pianist Erik Verweij zorgde voor een fantastische begeleiding. Gonny de Koter had zich geen mooier afscheid kunnen wensen. Want Bob & Gon houdt op te bestaan. Gelukkig gaat Bob – bijgestaan door Wilbert Steng, Bas en Katelijne van Otterloo – het volgend seizoen verder. Dit tot grote opluchting van het aanwezige publiek. Want naar deze zondagmiddagen wordt halsreikend uitgekeken. “Wij willen deze gezelligheid niet missen.”

Samen op het bankje

Één van de mooiste momenten, tekenend voor deze middag, was het duo Thérèse en Philippe samen zittend op een bankje om tedere herinneringen op te halen. De vocale omlijsting van heerlijke chansons, ballades, Italiaanse liefdesliedjes en Spaanse langdurige liefdes was uitstekend gekozen. Prachtig ook de vertolking als zigeuner moeder die haar vier zonen na lange tijd weer thuis verwelkomd. “Ik kreeg er kippenvel van”, was een reactie uit de zaal. Philippe deed zijn publiek heel veel plezier met ‘Zing, vecht, huil, bidt, lach werk en bewonder’. Zijn eigen interpretatie maakte het toch al iconische lied alleen maar sterker. En hoe mooi was ook ‘La bicyclette’, je zag als het ware de kleine Philippe zwoegend de Franse heuvels op en af fietsen. Na een staande ovatie voor het trio waren er de prachtige rozen.

Afscheid

Het werd een vrolijk afscheid met een gezongen ‘dames bedankt’, want naast Gonny namen ook gastvrouwen Betty en Ria afscheid. Wethouder Wilma Alink – groot pleitbezorger van Bob & Gon – was blij met de toegezegde voortgang van deze bijzondere muzikale middagen. Zij had een aantal lovende woorden en reikte namens de gemeente als dank de boeketten bloemen uit. Voor iedereen blij huiswaarts keerden waren en er nog de fotomomenten met de artiesten en het kopen van gesigneerde CD’s, een mooie herinnering aan een geslaagde laatste Bob & Gon middag.