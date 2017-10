Theatershow met meester Wilco van de Zuidooster

Aalsmeer – Donderdag 28 september was het feest op obs de Zuidooster. De ‘Als je later groot band’ heeft voor de kleuters opgetreden met een geweldige theatershow. De show sloot aan bij het onderwerp waar de kleuters op dit moment over spelen en werken: ‘Tom en Anna verkeren in gevaar’. Deze show is in 2018 in de Nederlandse theaters te zien.

De band bestaat uit vier gepassioneerde muzikanten, waaronder meester Wilco Verhoeff van de Zuidooster. Door hun liefde voor muziek en kinderen hebben de vier in 2016 de krachten gebundeld en weten zij op een swingende en hippe manier theater te maken met een educatieve knipoog.

De eerste single is afgelopen vrijdag 29 september gelanceerd en titel hiervan is ‘Oversteken’.

In de theatershow ‘Tom en Anna verkeren in gevaar’ is Bibian de zangeres van de band en speelt de rol van Anna. Freek, die ook docent in het basisonderwijs is, speelt piano en neemt de rol van Tom op zich. Wilco en Piet bespelen de gitaar en drums en nemen verschillende karakters aan in de show. Door het gebruik van verschillende muziekstijlen en hun interactie met het publiek is de show leuk voor jong en oud. De kinderen van de Zuidooster vonden het in ieder geval een geweldige show en meester Wilco is meteen een beroemdheid op school.

“De show sluit goed aan bij het thema ‘verkeer’. Zeker een aanrader voor de andere scholen”, laten de leerkrachten van de Zuidooster als tip weten.