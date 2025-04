The Passion in De Kwakel: vier avonden kippenvel

De Kwakel – Vier avonden lang was The Passion De Kwakel niet alleen uitverkocht, maar ook onvergetelijk. In een meeslepende mix van muziek, beelden en spel wist het team van enthousiaste mensen het eeuwenoude verhaal op indrukwekkende wijze tot leven te brengen.

De voorstelling, die plaatsvond in de sfeervol aangeklede Gasterij, bracht jong en oud samen. Bekende popnummers kregen een nieuwe lading in de context van het lijdensverhaal van Jezus, terwijl lokale talenten de sterren van de hemel speelden en zongen. Van het openingsnummer tot het symbolische dragen van het kruis door De Gasterij zelf: het publiek was zichtbaar geraakt.

Wat het zo extra bijzonder maakte, was de betrokkenheid van veel mensen. Het gelegenheidskoor, de band, de hoofdrolspelers, de dirigent, de techniek, de filmsterren van Ons Tweede Thuis, de filmproducer, de tekstschrijver, en ook de lokale ondernemers droegen hun steentje bij. De samenwerking, de passie én de toewijding spatten van het podium. Met vier keer een volle zaal en lovende reacties na afloop is één ding zeker: The Passion De Kwakel heeft niet alleen harten geraakt, maar ook een mooie herinnering neergezet.

The Passion De Kwakel is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel, Gasterij De Kwakel, Van Arkel Bouw en Par Av.

Op de foto: The Passion de Kwakel: vier avonden kippenvel. Foto: Dirk Plasmeijer.