Thamerkerk staat weer te koop

Uithoorn. De bekende Thamerkerk aan de Van Seumerenlaan, een rijksmonument, is weer in de verkoop. Reeds in 2016 heeft de Protestantse Gemeente Uithoorn besloten om de vieringen in de Thamerkerk stop te zetten en alleen nog als kerkelijke gemeente bij elkaar te komen in De Schutse bij het Zijdelwaardplein. In september 2017 vond de laatste viering in de Thamerkerk plaats. De Protestantse Gemeente Uithoorn, als eigenaar van de kerk, heeft vervolgens besloten de Thamerkerk te verkopen en is op zoek gegaan naar een koper. De koper werd uiteindelijk Heemlocaties uit Amstelveen.

Heemlocaties is een onderneming die zich bezighoudt met het herbestemmen van bijzonder onroerend goed. De uitgangspunten van het bedrijf zijn: beleving, inspiratie en verbinding. Maar ook behoud, beheer en restauratie met een duurzaam karakter. Op 25 juli 2019 werd dit Rijksmonument verkocht aan Heem Locaties. Zij verhuurde de Thamerkerk voor o.a rouw en trouwdiensten en voor andere activiteiten. Maar toen kwam de Corona:

Mededeling wethouder

Wethouder Hans Bouma kwam donderdagavond bij de raadsvergadering met deze mededeling: “Een week geleden ben in benaderd door de eigenaren van de Thamerkerk, met de mededeling dat ze de kerk te koop hebben gezet. De motivatie is, dat ze het niet meer redden in deze tijd. Wel daar kunnen we ons van alles bij voorstellen”, aldus de wethouder.

“Ze moeten de kerk verkopen”, zo vervolgde de wethouder, om hun andere activiteiten nog in stand te kunnen houden. We hebben een gesprek gehad. De kerk staat te koop bij een maatschappelijke makelaar, om het zo maar even te noemen, dat zegt wel iets over onder welke condities ze hem kwijt willen. Het liefst verkopen ze hem niet. Het gaat met pijn in het hart. Ze gaan echt op zoek naar een partij die ook maatschappelijk is. Ze houden ons op de hoogte.

Daarnaast hebben we afgesproken dat wij als gemeente – als de verkoop niet lukt – onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om hen toch te helpen, want ze geloven nog steeds in het concept. Wij hebben ook contact gezocht met de bank Nederlandse gemeente, of zij misschien iets kunnen om hen iets meer lucht te geven. We houden u op de hoogte”.