Thamen honkballers verliezen en winnen tijdens driekamp

Uithoorn – Afgelopen zaterdag stond er een driekamp op het programma in Assendelft, waar Thamen het opnam tegen zowel het thuisteam Cromtigers als Houten Dragons.

De ochtendwedstrijd tegen Crom-tigers begon eigenlijk prima. In de eerste inning sloeg Gianni Frolijk met een opofferingsslag de eerste punt binnen. Maar toen ging het mis: slordig veldspel van Djeraldo Soerka en ‘Chachi boy’ Teun zorgde ervoor dat Cromtigers meteen terugsloeg. Lars Werkman gooide een degelijke pot en hield de schade beperkt, behalve van de man met de tuinhandschoenen. Een verschrikkelijke decoy, want zijn uiterlijk en swing doen vermoeden dat hij niet kan honkballen, maar hij liep weg met twee 2-honkslagen.

In de tweede inning had Thamen weer een kans en scoorde, terwijl Cromtigers Joey Kuijsten met drie slag looking de inning eindigde met alle honken bezet, was een pijnlijk moment. Joey, als oude bekende van een deel van het Thamen team, stopte vanaf dit moment dan ook met de trashtalk die hij vanaf moment één had ingezet. Het bleef spannend tot de vijfde inning, toen de boel ineens ontplofte. Een jeugdspeler van Crommenie had voor het eerst op volwassen niveau drie slag gegooid en de tegenstander vroeg om de bal als aandenken. Dat schoot bij Teun ‘No Mercy’ van der Meer in het verkeerde keelgat, die vanuit de dug-out verhaal ging halen. Die energie sloeg over op het veld: Thamen wist de nieuwe pitcher vanaf dat moment te raken en stond aan het einde van de inning met 5-10 voor.

Helaas moest Thamen daarna zelf nog een slagbeurt verdedigen. En dat ging mis. Djeraldo Soerka had zijn dag niet als werper en gooide drie keer vier wijd, kreeg een paar klappen om de oren en zag Crommenie zes punten scoren. Eindstand: 11-10.

Na een lange pauze stond om 15.30 uur de wedstrijd tegen Houten op het programma. Gelukkig waren aanvoerder Dino en Takato Hishida inmiddels gearriveerd. Houten had eerder op de dag al een pak slaag gekregen van Cromtigers en kon zich opmaken voor nóg een pittige wedstrijd tegen Thamen, dat scherp begon dit keer. Lieuwe Hoekstra zette meteen de toon door drie keer drie slag te gooien in de eerste inning. En in de gelijkmakende slagbeurt sloeg Thamen erop los: Takato Hishida knalde een triple in the gap en veegde de honken leeg voor drie punten. Binnen no-time stond het 5-0.

De tweede inning verliep puntloos, maar de spanning liep op bij Houten Dragons. Speler nummer 23 was niet voorbereid om te slaan en begon een discussie, wat voor wat vertraging en onderlinge spanningen zorgde. Ook het werpen van de beste man, draaide niet uit op een succes en Thamen scoorde in latere innings nog maar liefst 11 punten erbij. De wedstrijd eindigde in een klinkende 16-2 overwinning.

Thamen sluit de oefencampagne af en kijkt vooruit naar de seizoenopening 13 april in Groningen tegen Caribe.

Op de foto: Thamen honkballers verliezen en winnen tijdens driekamp. Foto: aangeleverd.