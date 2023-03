Aalsmeer – Met een wandeling langs negenentwintig indrukwekkende portretten heeft burgemeester Gido Oude Kotte vandaag (donderdag 23 maart) de tentoonstelling ‘Open je Ogen voor mensenhandel’ officieel geopend. “Mensenhandel herkennen en erkennen, is een begin van de bestrijding ervan”, zegt de burgemeester. “Daar draagt deze tentoonstelling een flinke steen aan bij.” De portretten zijn gemaakt door fotograaf Ernst Coppejans en blijven tot en met 11 april bij het raadhuis staan.

De tentoonstelling is een initiatief van CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Samen met de Stichting Open Mind hebben zij dertig slachtoffers van mensenhandel bereid gevonden om hun verhaal, met alleen hun ogen zichtbaar, te vertellen. Eén van de verhalen is inmiddels uit veiligheidsoverwegingen uit de tentoonstelling gehaald omdat het slachtoffer toch werd herkend. Uit de serie indringende verhalen blijkt vooral dat mensen op heel veel verschillende manieren slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting kunnen worden. En dat onzichtbaarheid één van de grote problemen is bij het voorkomen ervan.

Mensenhandel is overal

Mensenhandel komt overal ter wereld voor, helaas ook met enige regelmaat in Aalsmeer. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij of gedwongen orgaanverwijdering; mensenhandel vindt pal onder onze ogen plaats. De verschillende vormen van uitbuiting hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van dwang van het slachtoffer en dat de mensenhandelaar er (veel) geld aan verdient. “Mensenhandel ontwricht onze maatschappij en vaak hele families”, zegt burgemeester Oude Kotte. “Het raakt onze inwoners, jongeren, arbeidsmigranten, asielzoekers. En dus ook ons als gemeente. We werken samen met CoMensha hard aan de aanpak van deze misstanden.”

Herkennen, erkennen en melden

Het signaleren van mensenhandel is niet eenvoudig, bijvoorbeeld omdat slachtoffers uit angst of schaamte niet naar buiten kunnen komen met hun verhaal. “Alleen als we met elkaar heel alert blijven, kunnen we mensenhandelaren de baas worden”, zegt de burgemeester. “Laten we onze ogen openen voor mensenhandel en mogelijke signalen melden.” Dat kan bij het speciale meldpuntmensenhandel@aalsmeer.nl, bij de politie op 0900-8844, bij acuut gevaar via 112 of bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.