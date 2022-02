Tentoonstelling ‘De Hollandse Waterlenies’ in ’t Fort

Kudelstaart – De reizende 3D fototentoonstelling ‘De Hollandse Waterlenies’ is van 18 februari tot en met 3 april te bezichtigen in Fort Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg 96. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn bezoekers welkom van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag- en zondagmiddag is het ook mogelijk om een rondleiding in en om het fort te boeken voor 10 euro per persoon. De rondleiding start beide dagen om 15.00 uur. Aanmelden kan via: rondleiding@zeilfort.nl.

Geheime verdedigingswapen

De fototentoonstelling vertelt het verhaal van het unieke watermanagementsysteem van de Stelling van Amsterdam, waaronder ook Fort Kudelstaart valt, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat meer dan 100 jaar lang het geheime verdedigingswapen van Nederland was. Op grote panelen kan met een wegwerp-3D-bril de waterwerken in een ruimtelijk en realistisch beeld bekeken worden. Door inzet van de ingenieuze waterwerken van de Hollandse Waterlinies (de Nieuwe Waterlinie en de Stelling van Amsterdam tezamen) konden de laaggelegen polders systematisch tot kniehoogte onder water worden gezet waardoor de vijand werd tegengehouden. De toelichtingen bij deze expositie zijn verzorgd door het Kenniscentrum Waterlinies. Twee jaar lang werkten de fotografen belangeloos mee aan dit project. De expositie is onderdeel van het themajaar Ode aan het Landschap Hollandse Waterlinies. Tijdens dit themajaar zijn er veel activiteiten om inwoners kennis te laten maken met de geheimen, verhalen, natuur en bijzondere objecten van het waterlinielandschap.

Watermanagement

Het watermanagementsysteem bestond uit een doordachte combinatie van honderden inlaatsluizen, damsluizen, waaiersluizen, toevoerkanalen en liniedijken, inclusief het gebruik van de normale civiele schutsluizen, gemalen en polderdijken. Hiermee kon ter verdediging een strook land van ongeveer drie tot vijf kilometer breed tot kniediep onder water worden gezet. Te diep voor man en paard, te ondiep voor boten. Een groot deel van de voornamelijk kleine en speciaal gebouwde militaire waterwerken is nog aanwezig in het linielandschap. Ze zijn vooral te vinden in het gebied tussen de forten.

Toen en nu

De beide linies droegen bij aan militaire afschrikking. Nu zijn het grotendeels open groene gebieden met vele fiets- en wandelroutes. Ontdek de waterwerken en laat je verrassen door het meesterschap in watermanagement dat in de 19de eeuw zo’n belangrijke rol speelde in de verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden.