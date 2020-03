Tekenopdracht voor thuis van de Werkschuit

Aalsmeer – Nu alles stil valt krijgen leerlingen van de Werkschuit een tekenopdracht voor thuis: Teken in de hartvorm van je beschilderde lijst een hart voor mensen die in de zorg werken of oude mensen die alleen zijn.

Juf Annefie gaat alle tekeningen op de facebook site van de Werkschuit plaatsen. Daar vind je deze week nog meer leuke doe-opdrachten en is het werk van andere kinderen te zien.

De tekenlessen op woensdagmiddag en op zaterdagochtend (voor 48 leerlingen) bij de Werkschuit zijn opgeschoven tot april.