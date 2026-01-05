Tekenatelier bij Werkschuit voor kinderen en jongeren

Aalsmeer – De Werkschuit Aalsmeer opent 19 januari de deuren voor de creatieve cursus ‘Tekenatelier voor kinderen en jongeren’. De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door Ellen Stapper. In het atelier krijgen kinderen op een speelse en leerzame manier les in tekenen en schilderen. Elke keer met een ander materiaal: verf, potlood, ecoline, etc.

De kinderen worden gestimuleerd om hun creativiteit om te zetten in een stukje kunst. Aan de hand van een kunstenaar of een kunstwerk gaat de groep aan de slag om er een eigen draai aan te geven of om er een simpele kopie van te maken. Zo wordt van anderen geleerd en ontdekken de kinderen en jongeren hun kunstvaardigheid. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een map met prachtig werk van eigen hand.

Inschrijven voor het atelier of een andere cursus kan via de website: www.werkschuit-aalsmeer.nl. Mail voor inlichtingen naar: stichtingdewerkschuitaalsmeer@outlook.com