Team Mike Multi wint Slag om Aalsmeer

Aalsmeer – De Slag om Aalsmeer is woensdag 15 november gespeeld. Dit bedrijvenspel legt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid en werd opnieuw georganiseerd door de Lions Aalsmeer en de Lions Ophelia. De nieuwe ruimte in het Kloosterhof was omgetoverd tot quizzaal. Er namen 22 teams deel, totaal 120 deelnemers.

CDA en VVD

Meest opvallende team was misschien wel die van de politieke partijen. Het CDA en de VVD hadden de krachten gebundeld en vormden een combiteam. Het bleek een verdienstelijke samenwerking. Het CDA/VVD-team heeft de derde plaats behaald. De Slag om Aalsmeer is gewonnen door Team Mike Multi. Op plaats twee is glashandel Accuut geëindigd.

Naast bedrijven als de Rabobank, Meerlanden, Loogman, Gouwerok, Nieuwendijk en Berghoef namen ook groepen van het Gezondheidscentrum en de Historische Tuin deel aan deze heel gezellige avond voor goede doelen.

Van der Sar Foundation en Ruben Spaargaren

De opbrengst is geschonken aan de Edwin van der Sar Foundation en aan rolstoeltennisser Ruben Spaargaren uit Aalsmeer. Ruben werd verblijd met een cheque van 1.000 euro. Edwin van der Sar, die deze avond ook een korte lezing gaf, kreeg een cheque van liefst 6.000 euro uitgereikt. Zijn foundation zet zich in voor mensen met hersenletsel. Er wordt onder andere ondersteuning gegeven op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. De beide Lions Clubs kijken terug op een prima verlopen Slag om Aalsmeer!

Foto: Ruben Spaargaren en Edwin van der Sar met hun gekregen cheques. Eigen foto Lions.