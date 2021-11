Team Fruittuin Rijsenhout zoekt Fruiters

Rijsenhout – Doe mee met de Fruittuin Rijsenhout en kom zaterdag 4 december tussen 10.00 en 13.00 uur naar de Werf (Coop) en meld je aan als Fruiter. De ontwikkeling van de Fruittuin Rijsenhout is in volle gang. Vanaf 17 november zijn 125 fruitbomen gepland in het rondje Schenkeveld. Appels, peren, pruimen en kersen. Aan de voet van iedere fruitboom staan vruchtdragende struiken. Die bomen zoeken een Fruiter. Iemand die ze onderhoudt en geniet van de opbrengst. De vruchten mag je houden of delen met andere Fruiters, onderling ruilen, fruitsap van maken of appeltaarten bakken. De Fruiters krijgen deskundige begeleiding van een fruitboomdeskundige. Iedereen kan Fruiter worden. Oud, jong, gezin, buren, vrienden, als het maar Rijsenhouters zijn. Want daar gaat het om: het verbinden van mensen in het dorp.

Fruiter worden is kosteloos en heel eenvoudig: Kom je zaterdag aanmelden bij het team Fruittuin Rijsenhout. Je krijgt een bordje met een nummer. Dit nummer is gelijk aan een fruitboom in het rondje Schenkelveld (zolang de voorraad strekt). De feestelijke opening van de Fruittuin is op vrijdag 17 december van 15.00 tot 17.00 uur. Het team Fruittuin Rijsenhout staat dan klaar om de Fruiters naar hun eigen bomen te brengen. Hang het bordje aan de boom en dan ben je Fruiter van je eigen fruitboom. De aanschaf van de fruitbomen, de aanleg van de Fruittuin en het planten van de bomen wordt bekostigd vanuit het fonds van Stichting Rijsenhout 2030.

Fruittuin Rijsenhout is een initiatief van Stichting Fruit Your Word. Dit is een sociale onderneming die door het planten van fruitbomen en vruchtdragende struiken mensen wil verbinden en de wereld vergroenen. De bedenker en grondlegger is de Rijsenhouter Janpeter Eilander. Fruit Your World kan over de hele wereld worden ingezet en waar anders te beginnen dan in het ‘eigen’ Rijsenhout?! Vragen? Stuur dan een mail naar: fruittuinrijsenhout@gmail.com