Taptoe Mijdrecht is weer terug

Na een kort intermezzo is het in 2022 weer tijd voor de jaarlijkse Taptoe op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Op zaterdag 25 juni organiseert Muziekvereniging VIOS wederom dit prachtige evenement met als gasten, Drumfanfare ESKA Bemmel, Showband K.D.O. Groessen, Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. uit Scheveningen, Showband Urk en natuurlijk VIOS’ eigen Dweilorkest DORST, TwirlPower en Show- & Marchingband VIOS. Om 13:15 uur zullen alle korpsen vertrekken van clubgebouw ‘De Notenkraker’ aan de Windmolen richting het Raadhuisplein, waar Dweilorkest DORST om 13:30 uur het feest al aftrapt. Om 14:00 uur zullen de korpsen zich aan u presenteren waarna zij stuk hun show aan u zullen tonen. Tussen de optredens van de korpsen door zullen de dames van TwirlPower laten zien wat zij in huis hebben. Uiteindelijk zal er afgesloten worden met een gezamenlijke finale alvorens iedereen weer in een defilé vertrekt naar ‘De Notenkraker’.