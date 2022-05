Aalsmeer – Tafeltje Dek Je zoekt vrijwilligers die maaltijden willen bezorgen bij senioren thuis. Het team zoekt bezorgers die eens in de 4 à 5 weken maaltijden willen bezorgen. U rijdt in deze bezorgweek dan drie dagen, of op maandag, woensdag en vrijdag of op dinsdag, donderdag en zaterdag.

U rijdt met uw eigen auto en krijgt daarvoor een vergoeding. Tijdens het rijden van de maaltijden zijn de bezorgers verzekerd. De vrijwiligers worden om 11.15 uur verwacht bij de keuken van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in het Centrum. Het bezorgen vraagt gemiddeld een uur tijd per dag.

Wilt u graag uw dorpsbewoners in Aalsmeer en Kudelstaart helpen door het bezorgen van hun warme maaltijd? Even een gezicht aan de deur, een begroeting of een kort praatje? Er wordt naar u uitgekeken, door het team van Tafeltje Dek Je, maar vooral door de mensen die thuis wonen. Zij zijn u enorm dankbaar.

Als vrijwilliger aan de slag voor Tafeltje Dek Je? Neem voor meer informatie en of aanmelding contact op met Anja Kroon of Anne Smit via 02970326050 of mail naar tdj@zorgcentrumaelsmeer.nl