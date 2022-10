Tafeltje Dek Je zoekt bezorgers in Aalsmeer

Aalsmeer – Tafeltje Dek Je is per direct op zoek naar vrijwilligers die maaltijden willen bezorgen bij senioren thuis. Er worden bezorgers gezocht die eens in de vier à vijf weken maaltijden willen bezorgen. Tijdens deze bezorgweek wordt dan drie dagen op maandag, woensdag en vrijdag of op dinsdag, donderdag en zaterdag bij senioren maaltijden gebracht. Ook inwoners die flexibel beschikbaar zijn, worden welkom geheten in het Tafeltje Dek Je team. De bezorgers rijden met een eigen auto, krijgen daarvoor een vergoeding en zijn tijdens het rijden van de maaltijden verzekerd. De bezorgers worden om 11.15 uur verwacht bij de keuken van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Gemiddeld vraagt het bezorgen een uur per dag tijd.

Ook voor thuiswerkers een mooie manier om er even uit te zijn.

Wilt u graag uw dorpsbewoners in Aalsmeer en Kudelstaart helpen door het bezorgen van hun warme maaltijd? Even een gezicht aan de deur, een begroeting of een kort praatje? Er wordt naar u uitgekeken. Niet alleen het Tafeltje Dek Je team, maar vooral ook de mensen die gebruik maken van deze service, zijn enorm dankbaar. Maaltijden bezorgen iets voor u/jou?

Neem dan contact met Anja Kroon of Suzanne Smits van het Tafeltje Dek Je team via 0297-326050 of per mail: tdj@zorgcentrumaelsmeer.nl