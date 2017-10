Tafeltennistafel vernield in Mijdrecht

Mijdrecht – Nog geen maand staat hij er, de nieuwe tafeltennistafel aan de Zuster den Hertoglaan in Mijdrecht en nu is hij al vernield. Begin oktober werd de tafel cadeau gedaan door gemeenteleden van de Veenhartkerk. Dit ter ere van hun 10-jarige bestaan. Zij wilden de inwoners een mooi presentje te geven.

De bedoeling was dan ook dat er een lekker balletje geslagen kon worden, maar volgens een woordvoerder van de kerk, is de lol er nu al vanaf. Net als de gemeente balen zij er van dat de tafel met opzet gesloopt is. Gemeente en kerkbestuur vraagt ook eventuele getuigen van deze vernieling zich te melden.

De gemeente gaat de tafel laten repareren zodat deze snel weer gebruikt kan worden. Ook gaan zij de struiken naast de tafel snoeien om het zicht op de tafel te verbeteren.