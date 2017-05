Tafeltennis: Titel weer voor Paul Clement

Rijsenhout – Op 2 en 9 mei zijn bij Tafeltennisvereniging Rijsenhout de de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Dat er een nieuwe kampioen zou komen was al zeker, omdat titelhoudster Alicia Ferreira da Costa wegens ziekte verstek moest laten gaan. Maar de strijd was er niet minder fel om en na het spelen van de eerste ronde kwamen in beide poules uiteindelijk de verwachte namen boven drijven. In de ene poule was Joost van Keulen voor Kees Spaargaren geëindigd; en in de andere poule Paul Clement voor Tom van Es. Daardoor waren de kruisfinales tussen teamgenoten Joost en Tom, en Kees en Paul. Joost begon met een 11-8 overwinning, maar daarna kwam Tom terug met 9-11. De volgende twee sets waren zeer spannend, maar Joost bleek net wat vaster en zeer geconcentreerd en won tweemaal met 12-10. Kees en Paul zijn normaal ook aan elkaar gewaagd, maar Kees kon niet zijn normale niveau halen en ging met 11-7 11-7 en 11-6 onderuit. De strijd om de derde en vierde plaats ging dus tussen Kees en Tom. Kees begon goed met een 11-8 overwinning, maar daarna was het Tom die de wedstrijd naar zich toetrok met 11-8, 11-5 en 11-7.

De finale tussen Joost en Paul leverde mooie balwisselingen op in een hoog tempo tussen twee spelers met een totaal andere stijl. Joost ging vol in de aanval zoals we van hem gewend zijn en Paul bleef rustig de kansen afwachten en scoorde vooral met geplaatste ballen en liet Joost daarop de fouten maken. Op die manier won Paul de eerste twee sets en leek het een eenvoudige klus voor hem te worden. Maar in de derde set kwam Joost sterk terug met 11-8. De vierde set speelde Joost nogal onrustig en wilde hij het forceren. Hier profiteerde Paul van door met 11-6 te winnen en daarmee de titel veilig te stellen.

De totaal uitslag: 1 Paul Clement, 2 Joost van Keulen, 3 Tom van Es, 4 Kees Spaargaren, 5 Carol van Brakel, 6 Pawel Karpowicz, 7 Piet van Oudenaren, 8 Sew Sewgobind, 9 Ton Nieuwenhuyzen, 10 Karel Hermanns, 11 Henk van der Hert, 12 Jan Joore, 13 Rick de Jong, 14 John Kreeftmeijer. Behalve de wisselbeker voor het clubkampioenschap ging Paul ook nog naar huis met de beker voor het hoogste winstpercentage in de competitie: 81%. Op de tweede plaats eindigde hier Kees Spaargaren met 66% en de top drie werd gecompleteerd door Ton Nieuwenhuyzen met 63,5%.

Het seizoen is hiermee bijna ten einde; op dinsdag 23 en 30 mei is het open huis in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat in Rijsenhout en zo te zien of de tafeltennissport misschien iets voor u of jou is. Aanvang 20.00 uur. Er is altijd ruimte voor nieuwe leden, zowel beginnend als geoefend. Meer informatie via ttvrijsenhout@hotmail.com.

Foto: De top 3: Van links naar rechts: Joost van Keulen, Paul Clement en Tom van Es.