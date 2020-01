Taart voor 150e deelnemer VMBO On Stage

Regio – Poldersport De Kwakel is het honderdvijftigste beroepsbeoefenaar die zich heeft aangemeld voor Veen en Amstelland On Stage. Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel is duidelijk: “Naar Vmbo-leerlingen wordt vaak minder positief gekeken”, zegt hij. Ik geef hen graag een kans. Daarom doen we voor het tweede jaar op rij mee met het Beroepenfeest en de Doe Dag van On Stage.’’

Op het Beroepenfeest van dinsdag 3 maart gaan de leerlingen van Wellantcollege Westplas mavo, VeenLanden College, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege Thamen in gesprek met beroepsbeoefenaren uit de regio. Ze kunnen hun vragen stellen en oriënteren zich op hun mogelijkheden. Als het klikt worden afspraken gemaakt voor de Doe Dag op dinsdag 17 maart.

Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel laat de leerlingen tijdens het Beroepenfeest en de Doe Dag kennismaken met het beroep van buitensportinstructeur. “Jongeren van zestien jaar en ouder kunnen bij ons werken als instructeur’’, vertelt hij. “Lijkt het je leuk om groepen met jongeren, scholieren of volwassenen te begeleiden met het sporten en te letten op hun veiligheid? Dan is het beroep buitensportinstructeur iets voor jou.

Nagelstylistes/ kappers/ schoonheidsspecialisten gezocht!

Om de honderdvijftigste aanmelder in het zonnetje te zetten, bracht projectleider Karin Wateler hen een taart. “Honderdvijftig beroepsbeoefenaren is een mooie mijlpaal’’, zegt zij. “Al streven we naar tweehonderdtwintig beroepsbeoefenaren. We zoeken nog kappers, nagelstylistes, dierenartsen, actrices, fotografen, artsen en schoonheidsspecialisten. De leerlingen hebben aangegeven dat ze nieuwsgierig zijn naar deze beroepen en graag met beroepsbeoefenaren in gesprek gaan. Dus, ben jij enthousiast over jouw beroep en vind je het leuk om leerlingen daar alles over te vertellen? Meld je dan aan via www.veenenamstellandonstage.nl”

Zelf ook op werkbezoek? Bezoek Bosman Van Zaal!

Om de beroepsbeoefenaren zo goed mogelijk te informeren, organiseert Veen en Amstelland On Stage een informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari van 16.30 tot 18.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Bosman Van Zaal in Aalsmeer. Dit bedrijf bouwt aan de toekomst van gewasproductie. Een kas in de woestijn? Het kan! Of een ultramoderne kwekerij waarbij sla op water wordt geteeld? Kan ook! Na het delen van alle informatie over het Beroepenfeest en de Doe Dag volgt een rondleiding door het hoofdkantoor van dit hightech en innovatieve bedrijf. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar mail@veenenamstellandonstage.nl