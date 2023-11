Taart op 30ste verjaardag kinderboerderij

Aalsmeer – Maandag 6 november was het precies 30 jaar geleden dat H.M. koningin Beatrix naar Aalsmeer kwam om kinderboerderij Boerenvreugd te openen. De kinderboerderij is anno 2023 niet meer weg te denken uit Aalsmeer en daar is het bestuur enorm trots op.

Oud burgemeester Joost Hoffscholte en oud voorzitter Theo van de Hoek verrasten samen met het huidige bestuur de boeren en boerinnen van stichting Ons Tweede Thuis. Rond koffietijd kwamen zij met een heerlijke taart naar de kinderboerderij. Er werd gezamenlijk genoten van deze lekkernij.

Het verjaardagsfeestje voor het publiek werd door Boerenvreugd afgelopen zomer al gevierd.