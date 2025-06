Taalcafé op bezoek in het Oude Raadhuis

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dinsdag 17 juni maakten de bezoekers aan het taalcafé een uitstapje naar het Oude Raadhuis. De KCA vlag hing uit en wapperde vrolijk, zo kreeg iedereen het gevoel welkom te zijn. Het was warm maar de kannen water met ijsblokjes stonden klaar.

Iedere dinsdag komen andertaligen naar het taalcafé in de bibliotheek om van een aantal oud docenten Nederlandse taalles te krijgen. Dit keer werd het een uurtje aanschouwelijk onderwijs. Exposant Michael Glanz was aanwezig om over zijn schilderijen te vertellen. De kleurige en geometrische werken spraken zeer aan en men was benieuwd hoe je nu zo een schilderij kon maken. “Met heel veel geduld”, lachte de kunstenaar.

Wolkenkrabbers en snelwegen

Voor wie het werk van Michael nog niet gezien heeft, maak even tijd vrij om deze kunstwerken te gaan bewonderen! Wanneer je je als kijker realiseert dat de kunstenaar begint vanuit een wit vlak en in staat is het werk zo op te bouwen dat precisie en kleur – want het is deze combinatie dat het werk zo bijzonder maakt – dan stap je uit de wereld van alledag en wordt het brein en de verbeelding op een positieve wijze geprikkeld. Het werk is ook universeel want de bezoekers, afkomstig uit vele verschillende landen, zagen wolkenkrabbers en snelwegen. Het mooie van deze middag was dat de meesten dit ook wisten te verwoorden. Het werd dus een middag van kunst kijken en Nederlands leren. “Hoe krijg je nu die beweging in het schilderij en hoe zo strak, wat voor verf gebruik je, Hoe lang doe je over zo’n schilderij?” Alle vragen werden door Michael beantwoord. “Het groeiproces ontstaat tijdens het schilderen en kost zo veel inspanning, dat ik niet langer dan twee uur achter elkaar kan werken.”

Feestzaal

Het was een mooi bruggetje naar de tuinzaal, voor deze expositie de ‘Feestzaal’ genoemd. Een explosie van wilde abstracte bloemen. Ook de beschilderde grote en kleine bollen kregen veel aandacht. De laatste vraag was: “Wat doe je liever? Het wilde of dat hele precieze schilderen?” Zonder enige hapering werd er gekozen voor de unieke kleurige geometrische schilderwerken waarop zoveel te zien is. De tentoonstelling in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum is tot en met 6 juli op vrijdag, zaterdag en zondag te bekijken van 14.00 tot 17.00 uur. Daarna tot 7 augustus alleen op de zondagen van 14.00 tot 17.00 uur. Michael zal dan ook vaak aanwezig zijn.

Foto: Taalcafé bezoekers in Oude Raadhuis (aangeleverd).