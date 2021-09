Symbolische eerste paal voor Ruigrok Tower

Aalsmeer – Vrijdag 3 september sloeg Sanne Ruigrok, dochter van ontwikkelaar Peter Ruigrok, de symbolische eerste paal van het nieuwe migrantenhotel aan de Legmeerdijk in Green Park Aalsmeer. Op deze locatie komt een permanente logiesvoorziening met 131 kamers voor arbeidsmigranten. Meer dan vijftig belangstellenden, waaronder verschillende wethouders uit de regio, waren aanwezig bij de symbolische eerste paal. Ontwikkelaar Peter Ruigrok: “Mooi dat we nu kunnen starten met de bouw van een nieuw hotel. Er komen veel tweepersoonskamers, met name voor de stelletjes die nu kunnen wonen in de omgeving waar ze vaak ook werken.” Henk Hoogmoed, financieel manager van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling vult aan: “Dit project heefteen lange voorgeschiedenis. We hebben sinds 2008 met verschillende initiatiefnemers overleg gehad. Fijn dat we er met Ruigrok uiteindelijk zijn uitgekomen. We hebben er vertrouwen in dat de Ruigrok Tower net zo’n succes zal zijn als de Flower Tower.”

Spieren voor Spieren

Namens Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling overhandigde hij Peter Ruigrok een cheque om de stichting Spieren voor Spieren financieel te ondersteunen.

De Flower Tower is een logiesvoorziening voor arbeidsmigranten aan de Japanlaan in Green Park Aalsmeer. Naar verwachting zal de Ruigrok Tower in de loop van 2022 gereed zijn en kunnen de eerste arbeidsmigranten gebruik maken van dit logies.

Acht woonlagen

Het nieuwe wooncomplex Ruigrok Tower biedt plaats aan 131 appartementen, merendeels tweepersoonskamers, verdeeld over acht woonlagen. Ook in dit gebouw, net zoals in de Flower Tower, komt een beheerders- en gemeenschappelijke ruimte.

Foto: Sanne Ruigrok slaat symbolisch de eerste paal voor de Ruigrok Tower.