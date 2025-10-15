Swiebertje en Malle Pietje bij Ouderen Matinee

Aalsmeer – Jaarlijks organiseert Stichting Ouderen Aalsmeer een kerstlunch voor ouderen. Dit jaar is gekozen voor een Ouderen Matinee en dit gezellige samenzijn is afgelopen zondag 12 oktober geweest. In samenwerking met The Beach en Kees Markman, is de middag weer een groot succes geworden.

Rond 13.00 uur gingen de deuren van de zaal van The Beach open en werden de ouderen verwelkomt door niemand minder dan Swiebertje en Malle Pietje. Alle ouderen werden met dit duo op de foto gezet door Patrick van Foto de Boer en na afloop kreeg iedereen een mooie foto van zichzelf met dit duo mee naar huis. Eerst maar eens gestart met koffie en een gebakje en dat ging er goed in. Het eerste optreden was een muzikaal optreden van het Amsterdams Volkskoor en menigeen kon de nummers gezellig meezingen. De sfeer zat er meteen in.

Tussen de twee optredens van het Amsterdams Volkskoor was er nog een verloting. Deze verloting kon tot stand gebracht worden door de Aalsmeerse ondernemers die deze prijzen ter beschikking hebben gesteld. En zo te zien was er voor iedereen wel wat moois om mee naar huis te nemen. En toen kwam de grote finale. De ouderen werden onder het genot van een advocaatje met slagroom en heerlijke chocolade erbij, getrakteerd op een mooi optreden van niemand minder dan Ben Cramer. Hij zong een prachtig repertoire en iedereen genoot met volle teugen. Na deze fantastische finale, zijn alle ouderen weer netjes in de jas geholpen door alle vrijwilligers en ging iedereen weer richting huis.

Stichting Ouderen Aalsmeer kan weer terugkijken op een mooi evenement en heeft met deze gezellige middag weer vele ouderen blij gemaakt. Op naar volgend jaar!

Foto’s: Patrick Spaander, Foto De Boer