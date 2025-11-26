Supermarkt De Kwakel is dichtbij

De Kwakel – Aan de onzekerheid over de komst van een supermarkt in De Kwakel lijkt een einde te komen. Met hulp van de vorige supermarktondernemer Rob Rehorst en vier Kwakelaars is de afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor een rendabele supermarkt in het dorp. Een enthousiaste supermarktformule is nu gevonden, ondernemerskandidaten ook en de financiering is voor het grootste gedeelte rond. Daarmee is De Kwakel op weg om vanaf maart 2026 weer een supermarkt te hebben. Het wordt een volwaardige supermarkt voor alle boodschappen: groenten, fruit, vlees en brood, naast kruidenierswaren. Maar ook een pakketservice, een pinautomaat, een slijterij en een tabakswinkel.

Financiering nodig

Voor de realisatie is nu nog een laatste deel financiering nodig en daar doen de initiatiefnemers een beroep op de lokale bevolking. Via een coöperatie worden 500 obligaties van 500 euro geplaatst. De kopers van die obligaties krijgen bij voldoende omzet van de supermarkt hun investering terug in de vorm van boodschappenbonnen. Over een periode van vijf jaar betekent dit feitelijk, dat de bewoners voor minder dan 2 euro per week een supermarkt behouden, in het uiterste geval dat de omzet niet hoog genoeg wordt.

Zondag 30 november om 15.00 uur is er een bijeenkomst in de kerk van De Kwakel waar de plannen worden toegelicht. Deze week kunnen Kwakelaars al voorinschrijven op de obligaties. De initiatiefnemers hebben er alle vertrouwen in, want De Kwakel zou De Kwakel niet zijn als de bewoners dit niet met elkaar oplossen. Momenteel zijn alle Kwakelaars geïnformeerd via de sociale kanalen, WhatsApp-groepen en de Nieuwe Meerbode.

Op de foto: Aan de onzekerheid over de komst van een supermarkt in De Kwakel lijkt een einde te komen. Foto: aangeleverd.