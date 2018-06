Superhelden kijken bij Junior Pramenrace

Aalsmeer – Zaterdag 16 juni vindt misschien wel het leukste evenement voor de jeugd in Aalsmeer plaats: De Junior Pramenrace. De tocht voor kinderen op het water met onderweg allerlei opdrachten is populair bij heel veel jongens en meisjes. Dit jaar doen 23 teams mee aan de Juniorrace en met gemiddeld 8 tot 12 personen aan boord van de pramen en bokken gaan toch zeker 300 kinderen en begeleiders het ruime sop van de Westeinderplassen kiezen.

Diverse prijzen

Meedoen aan de Juniorrace is op zich al groot feest, maar er zijn ook prijzen te winnen. Natuurlijk voor de drie snelste teams die (ook) alle opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd, maar tevens voor de grootste pechvogel (troostprijs), voor het team dat het beste het thema uitbeeld (dit jaar Superhelden) en nieuw is de prijs voor de mooist aangeklede praam of bok. Ook de creatiefste thuisopdracht wordt beloond met een cadeau. Sowieso gaat geen enkele deelnemer met lege handen naar huis, organisator SPIE heeft voor elk van hen een leuk presentje ter herinnering.

Start en finish bij Stokkeland

De Junior Pramenrace start zaterdag om 13.00 uur bij het Stokkeland in het Centrum (achter het gemeentehuis) en alle deelnemers hopen te worden uitgezwaaid door veel publiek. Kunnen ze alvast oefenen, want één van de opdrachten onderweg is zwaaien naar de ouderen in de zorgcentra… Om uiterlijk 15.00 uur moeten alle deelnemers weer terug zijn bij het Stokkeland, alwaar rond 15.15 uur de prijsuitreiking plaats gaat vinden. Ook hier zijn bezoekers welkom. Nu allemaal duimen voor een mooie, zonnige (droge) dag!

In de Nieuwe Meerbode van donderdag 14 juni zit overigens een speciale krant voor de Junior Pramenrace. Hierin zijn onder andere de route en de opdrachten opgenomen. Handig om mee te nemen!