Uithoorn – DUS! Uithoorn en De Kwakel organiseerde zaterdag 22 november weer de KledingRuilbeurs. Ondanks het koude herfstweer was de opkomst toch nog heel redelijk te noemen. Veel Uithoornaars trotseerden de elementen om hun garderobe op te frissen en duurzaam bezig te zijn.



Succesvolle Ruilactie

Er werden prachtige kledingstukken ingebracht, van warme winterjassen tot feestelijke jurken. Bezoekers snuffelden enthousiast tussen de rekken, op zoek naar die ene perfecte aanwinst. Menig kledingstuk werd geruild voor iets wat misschien nog wel mooier was. De vele blije gezichten spraken boekdelen: de KledingRuilbeurs was een groot succes.





Duurzaamheid

De KledingRuilbeurs is niet alleen een leuke manier om aan nieuwe kleding te komen, maar ook een belangrijk initiatief op het gebied van duurzaamheid. Door kleding te ruilen in plaats van nieuw te kopen, wordt de afvalberg verminderd en worden grondstoffen bespaard. Bovendien is het een gezellige manier om mensen uit Uithoorn te ontmoeten en de gemeenschap te versterken.

Een speciale dank gaat uit naar de enthousiaste groep vrijwilligers. Dankzij hun inzet en harde werk kon deze KledingRuilbeurs ook dit najaar weer georganiseerd worden. Zij zorgden voor een perfecte organisatie, een gezellige sfeer en stonden klaar om iedereen te helpen.

Succesvolle KledingRuilbeurs DUS! Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.