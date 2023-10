Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 21 oktober traden liefst vijf Aalsmeerse bands belangeloos op om de zieke Saskia Veenswijk de benodigde gelden te geven voor behandeling in Australië. En deze benefietavond in club N201 kan een groot succes genoemd worden. Bijna 200 bezoekers mochten welkom geheten worden en inclusief donaties, de verkoop van kleding en de verloting van een gitaarworkshop heeft de avond zo’n 2.500 euro totaal opgeleverd en dit bedrag gaat in z’n geheel naar Saskia. De bands Snö, Groos, Black T’s, Lifeblood en hekkensluiter Hucksters traden deze avond gratis op om hun collega muzikante een steuntje in de rug te geven. De Hucksters kreeg versterking van gitarist Bart Vreken, een van de organisatoren van de benefietavond en oud-bandlid van deze band.

Bart had ook nog een extraatje toegevoegd om zoveel mogelijk geld binnen te slepen. De gitaardocent en bandcoach verlootte een gitaarworkshop en menigeen zag deze les van Bart wel zitten. De loterij heeft het mooie bedrag van 520 euro opgeleverd. De workshop is gewonnen door Lenie Zuijderhoudt.

Het streefbedrag voor de crowdfunding actie is nagenoeg bereikt en hier is Saskia natuurlijk bijzonder blij mee. Ze had er deze avond graag zelf bij willen zijn, maar haar gezondheid liet dit helaas niet toe. Saskia wil wel alle muzikanten en bezoekers bedanken voor hun hartverwarmende steun.

Smartlappen

Genieten van livemuziek en doneren voor Saskia kan ook aanstaande zondag 29 oktober. Geen pop en rock, maar smartlappen en zeemanslieden worden gezongen door Denk aan de Buren. Het meezingconcert van het Aalsmeerse smartlappenkoor begint om 15.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De toegang bedraagt, inclusief koffie/thee met iets lekkers, 10 euro per persoon. Kom ook en HelpSasBackUp. De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Foto: Renate van den Brun (Hucksters)