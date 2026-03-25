Succes voor Back2base-Tsuki no dojo op internationaal toernooi in Frankrijk

Uithoorn – Back2base-Tsuki no dojo heeft zich 15 maart zich van haar beste kant laten zien tijdens de ‘KSDA rw Championships’ in Frankrijk. Sportschool Back2Base bevindt zich aan de Randweg 103 in Uithoorn. Het is een dojo gericht op kyokushin karate en kickboksen voor alle leeftijden en niveaus. De locatie is goed bereikbaar en biedt een combinatie van traditionele dojo-elementen met moderne trainingsapparatuur.

Eigenaar en trainer Casper Makkink nam samen met twee leden deel aan het toernooi, waar werd gevochten in de discipline LC-kickboksen. Bij deze vorm van kickboksen is het de bedoeling om zoveel mogelijk treffers te scoren in plaats van een knock-out te behalen. Er wordt continu doorgevochten tot de vooraf vastgestelde tijd en het aantal rondes zijn verstreken. De winnaar is degene met het hoogste aantal punten aan het einde van het gevecht.

Casper Makkink kwam uit in twee gewichtsklassen: zijn eigen klasse tot 90 kg én een klasse daarboven (+90 kg). In beide categorieën wist hij overtuigend de eerste plaats te behalen. Ondanks dat het zijn eerste wedstrijd was, liet Back2base-lid Glenn Koorn direct zien over veel talent te beschikken. Met sterk technisch vechten wist hij een indrukwekkende tweede plaats te behalen.

Ook voor Bodhi de Waal was dit toernooi zijn eerste competitie. Bodhi traint nog maar een klein jaar bij Back2base en trof in zijn eerste gevecht een zeer ervaren tegenstander. Desondanks vocht Bodhi een sterke partij, die tot het einde spannend bleef. Hoewel hij de winst net misliep, was het een prestatie om trots op te zijn.

Op de foto: Succes voor Back2base-Tsuki no dojo op een internationaal toernooi in Frankrijk. V.l.n.r. Glenn Koorn, Casper Makkink en Bodhi de Waal. Foto: aangeleverd.