Subsidieregeling isolatie zorgt voor grote onrust inwoners De Ronde Venen

Partner van gemeente ‘Winst uit je Woning’ failliet

De Ronde Venen – Het bedrijf ‘Winst uit je Woning’, dat door de gemeente De Ronde Venen werd ingeschakeld om inwoners te ontzorgen bij het aanvragen van isolatiesubsidies, is failliet. Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan onder inwoners en uitvoerders. Er waren al eerder meldingen dat het bedrijf niet goed functioneerde. Hoe kon dit bedrijf failliet gaan en juist een partij die inwoners zou helpen nu juist voor grote problemen zorgen? De vraag is nu welke gevolgen heeft dit voor lopende aanvragen, gemaakte afspraken, uitbetaling van subsidies en is hier ook gemeenschapsgeld mee gemoeid?

Er is veel onrust ontstaan bij inwoners over de gemeentelijke subsidieregeling voor verduurzaming van koophuizen in De Ronde Venen. Het bedrijf ‘Winst Uit je Woning’ dat in opdracht van de gemeente subsidie regelt voor isoleren van koophuizen is afgelopen 5 november failliet verklaard. Er is onduidelijkheid over wat dit voor gevolgen heeft voor inwoners en andere betrokken partijen.

De gemeente kondigde de isolatieregeling eerder enthousiast aan. Wij citeren: “Het is fijn om in een goed geïsoleerde woning te wonen: warm in de winter en koel in de zomer. Ook bespaart u flink wat geld op uw energierekening. Maar isoleren kan duur zijn.“

Van goed nieuws naar slecht nieuws

Daarom kwam de gemeente met een aantrekkelijke isolatieactie voor het isoleren van een koopwoning, zo viel te lezen op de gemeentelijke website. In oktober liet wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid) weten, dat er in een jaar tijd al meer dan 250 isolatiemaatregelen waren uitgevoerd via deze regeling. Ook werd aangekondigd dat het isolatieaanbod werd uitgebreid en nog meer huiseigenaren tot 2.750 euro subsidie konden ontvangen. Dat was goed nieuws

In hetzelfde bericht op de website was te lezen, dat de gemeente voor dit traject samenwerkte met de externe organisatie ‘Winst uit je Woning’. Begin november bleek dat het bedrijf, dat in totaal met zo’n twintig gemeenten en de provincie Utrecht samenwerkte, zoals gememoreerd 5 november failliet was verklaard.

Het nieuws kwam volgens de gemeente onverwacht en creëert zorgen bij inwoners. Wat betekent dit voor lopende aanvragen, gemaakte afspraken, de inzet van bedrijven en de uiteindelijke afhandeling van subsidies? Ook is niet duidelijk welke financiële gevolgen dit kan hebben voor de gemeente en dus voor gemeenschapsgeld. Bij het uitbrengen van dit artikel is er nog niet duidelijk wat de precieze impact is. Slecht nieuws dus!

Van ontzorgen naar zorgen

Volgens de website van de gemeente werd ‘Winst uit je Woning’ ingezet om inwoners te ontzorgen bij het aanvragen van subsidie en het regelen van offertes, advies en het zoeken van uitvoerders. Daarbij stond specifiek vermeld dat het bedrijf ‘Lokale uitvoerders heeft geselecteerd’ om de isolatiewerkzaamheden uit te voeren. Het is natuurlijk een hard gelach dat nu blijkt dat dit ontzorgmodel voor veel inwoners juist voor meer onrust en onduidelijkheid heeft gezorgd.

Slechte ervaring

De redactie sprak met een inwoner die de subsidie vorig jaar aanvroeg en inmiddels heeft afgerond. Hij geeft aan dat hij al voor de zomer melding maakte bij de gemeente over problemen die zij hadden ondervonden met ‘Winst uit je Woning’. Volgens hem liet de gemeente destijds weten dat er meer signalen waren binnengekomen en dat er na de zomer een gesprek zou plaatsvinden met hem en het management van ‘Winst uit je Woning’. “Dat gesprek is er nog niet geweest”, weet hij teleurgesteld. Hij vraagt zich nu af of dit geen waarschuwing was dat er iets misging bij deze partner en of eerder ingrijpen door gemeenteproblemen had kunnen beperken.

Een gegeven paard niet in de bek kijken, maar…

De inwoner benadrukt dat hij dankbaar is voor de subsidie: “Ik ben heel blij dat ik subsidie kreeg voor het isoleren van mijn woning en daarom komt het spreekwoord een gegeven paard niet in de bek kijken ook direct bij mij op. Daarom voelt het bijna onbeleefd om hierover te klagen. Ik had dit ook liever eerst met de gemeente en ‘Winst uit je Woning’ geëvalueerd, zoals was afgesproken. Maar men was daarin wel erg passief en nu het bedrijf failliet is, komt het daar waarschijnlijk niet meer van. “Het spreekwoord ‘Het paard achter de wagen spannen’ lijkt nu meer van toepassing.”

Geldverspilling

De inwoner noemt zijn ervaring teleurstellend en inefficiënt en stelt dat de inzet van het bedrijf mogelijk geldverspilling is geweest doordat sprake was van slechte communicatie en fouten van ‘Winst uit je Woning’. Ook vond hij het heel bijzonder dat uitvoerende bedrijven géén lokale partijen bleken te zijn, maar afkomstig waren uit Almere en Lelystad, terwijl de gemeente meldde dat lokale uitvoerders waren geselecteerd. Dat past ook meer in het beleid van ‘Koop Lokaal’.

Waslijst van wat niet goed is gegaan

Hij somde een aantal zaken op die hun ontzettend ergernis en frustratie hebben opgeleverd. Door de tientallen telefoontjes die nodig waren om fouten en slechte communicatie te corrigeren is er ook veel kostbare tijd voor het bedrijf verloren gegaan wat wel betaald moet worden. Als wij vragen of hij concrete voorbeelden geeft de inwoner aan dat hij wel een hele lijst kan opnoemen wat er niet goed is gegaan. “Het hele verhaal begon eigenlijk al heel vreemd en inefficiënt. In januari 2025 hadden wij ons aangemeld voor een vrijblijvend adviesgesprek. “Er kwam toen iemand van ‘Winst uit je Woning’ om advies te geven en allerlei metingen doen. We kregen daarna een uitgebreide offerte. Daarin stond een aantal onjuistheden. Bij navraag hierover kregen wij te horen dat dit niet zoveel uitmaakte en wij het beste maar akkoord konden gaan. Vervolgens werden wij gekoppeld aan een bedrijf, dat het werk zou gaan uitvoeren en kwamen weer opnieuw meten. Het kwam bij ons heel vreemd over en was dubbelwerk. Onnodige tijd- en geldverspilling”, laat de inwoner weten.

Aaneenschakeling van fouten

Hij vervolgt: “Daarna was het een aaneenschakeling van fouten in het systeem, afspraken die niet nagekomen werden en miscommunicatie. De subsidiebedragen werden bijvoorbeeld door elkaar gehaald, waardoor bijna een behoorlijk bedrag aan subsidie werd misgelopen. Uiteindelijk werden de werkzaamheden hierdoor pas net voor de zomer uitgevoerd en werd was het krap tijd om de landelijke ISDE-subsidie in te dienen misgelopen.”

Een mistig verhaal

Er is echter nog iets wat hij graag met de gemeente wil doornemen over een post op zijn factuur die zij van ‘Winst Uit je Woning’ kregen voor de glasisolatie. Bij navraag hierover werd mistig gedaan en kon men hem niet duidelijk maken waarvoor hij enkele honderden euro’s moest betalen voor niet geleverd werk. Na de klacht werd het ‘geregeld’ en heeft hij zijn geld teruggekregen. “Ik betwijfel of andere inwoners mogelijk ten onrechte deze onverklaarbare kosten hebben betaald.” Hij heeft dit ook gemeld aan de gemeente en is benieuwd of er naar aanleiding van zijn melding actie is ondernomen om dit uit te zoeken. Tot slot geeft de inwoner nog aan niet verbaasd te zijn dat dit externe ingehuurde bedrijf failliet is gegaan. “Ik had liever gezien, dat de gemeente een lokale partij als Energieke Rondeveners hiervoor had ingehuurd. Dat was waarschijnlijk goedkoper en beter geweest. Geen idee of er andere belangen speelden.”

Reactie gemeente DRV

Vanzelfsprekend hebben wij de gemeente om een reactie gevraagd. Zij laat weten: “Het faillissement van ‘Winst uit je Woning’ heeft begrijpelijkerwijs zorgen veroorzaakt bij inwoners en betrokken bedrijven. Wij willen benadrukken dat de landelijke isolatiesubsidies veilig zijn. Deze zijn elders ondergebracht en vallen niet onder het faillissement. Met de curator is afgesproken, dat alle lopende aanvragen binnen een week na het faillissement zouden worden hervat, en dat is ook gebeurd. Gemeente De Ronde Venen werkt samen met de andere betrokken gemeenten en de Provincie Utrecht aan een structurele oplossing voor de uitvoering van de regeling. De gemeente onderzoekt daarnaast zelf alternatieven. Inwoners worden hierover verder geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is. Tijdens de samenwerking hadden wij regelmatig contact met ‘Winst uit je Woning’ over de afhandeling van klachten. Dat verliep meestal goed. Wanneer dat niet zo was, hebben wij ‘Winst uit je Woning’ daarop aangesproken. Wij begrijpen, dat het faillissement tot onrust heeft geleid en dat sommige inwoners vervelende ervaringen hebben gehad. Wij nemen deze signalen serieus en doen er alles aan om de regeling zorgvuldig te blijven voortzetten.”

De Nieuwe Meerbode is benieuwd of meer inwoners uit De Ronde Venen ervaringen hebben ondervonden met ‘Winst uit je Woning’. Zij kunnen zich melden via redactiemijdrecht@meerbode.nl.

Subsidieregeling isolatie zorgt voor grote onrust inwoners De Ronde Venen. Foto aangeleverd.