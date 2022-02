Subsidiecheque OSA voor Hervormde Gemeente Dorp

Aalsmeer – Onlangs is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Wim Haijtink, bestuurslid van OSA, aan Rietje Hulsbos, Corrie van Honk en Margriet van Klinken, leden van de Hervormde Gemeente van de Dorpskerk Aalsmeer. Deze dames hebben een kerstveiling online georganiseerd, die liefst 8.145 euro heeft opgebracht. Daarom kon het maximale subsidiebedrag van 2.500 euro worden verstrekt.

Bouw dak meisjesschool

Het subsidiegeld en het ingezamelde bedrag zijn bestemd voor Stichting Heart for Children. Deze stichting zorgt dat het geld wordt besteed aan de bouw van het dak van een slaapgebouw voor meisjes van de middelbare school in Oeganda, daarvoor is in totaal ongeveer 20.000 euro nodig. Met het opgehaald bedrag en de subsidie kan begonnen worden aan het lassen van de dakspanten van het gebouw. Verdere informatie over dit project is te vinden op: www.heart4children.org.

Slaapzaal bij meisjesschool in Oeganda in aanbouw.

Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl.