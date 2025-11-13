Studenten delen eerste indruk in sierteeltsector

Aalsmeer – Ruim 40 eerstejaarsstudenten van de opleiding International Marketing van MBO College Amstelland deden mee aan CollegeTour en maakten zo kennis met de kleurrijke en veelzijdige sierteeltsector in regio Aalsmeer. Onderdeel waren bedrijfsbezoeken aan glastuinbouwbedrijf HPD Potplanten/ Vireo plant sales en FM Group, een inkijkje in het werk van Plants & Flowers Foundation Holland én ter afsluiting een bezoek aan de TradeFair Aalsmeer. Woensdag 12 november presenteerden de studenten hun bevindingen aan onder andere de Amstelveense wethouder Adam Elzakalai. De studenten maakten naar aanleiding van de diverse bezoeken een presentatie over drie schakels in de keten: promotie, producten en people. In teams van vier deelden de studenten hun eerste indruk op school aan een vierkoppige jury bestaande uit wethouder Elzakalai, marketingmanager PFFH Ilse Westerik, connector van MBO College Amstelland Michael Amlacher en Boaz, die dezelfde opleiding volgde en nu bij Vireo werkt als stagiair marketing.

Belangrijke economische pijler

Wethouder economische zaken Elzakalai: “De sierteeltsector is een belangrijke, economische pijler in onze regio. Het is goed dat we deze sector bij het onderwijs onder de aandacht brengen en de verbinding opzoeken. Mooi om te zien hoe oprecht verrast deze studenten zijn over deze krachtige sector en de hoeveelheid carrièrekansen in deze regio.” En dat niet iedere student de sierteelt kende, bleek wel uit de reacties: ‘De bloemenbranche is leuker dan ik had verwacht’, ‘Bloemen zijn supercool’, ‘Dit is een leuke manier om kennis te maken met deze branche’. En: ‘Het is gaaf om te zien dat er zoveel verschillende bloemen en planten zijn.’

Bijdragen aan wereldwijd geluk

Monique van Weerdenburg, projectleider Onderwijs & Arbeid en Wilbert Amerlaan, regio coördinator Aalsmeer initieerden deze CollegeTour: “We zien een trend dat jongeren ‘later als ze groot zijn’ willen bijdragen aan maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, welbevinden en geluk voor hun medemens. Onze sector voorziet hier rijkelijk in, want wij leveren met onze producten elke dag een geweldige bijdrage aan het welzijn van mens en maatschappij. In onze sector kun je de komende decennia écht een steentje bijdragen. Dat laten we dit jaar in totaal aan zo’n 400 studenten van verschillende studierichtingen middels CollegeTour zien.”

Ook meedoen?

CollegeTour is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Greenport Aalsmeer, AVAG en VNO-NCW West. CollegeTour vindt plaats in de regio’s Westland, Oostland, Noord-Holland Noord en Aalsmeer. Bedrijven en onderwijsinstellingen die ook willen meedoen kunnen geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden informeren via collegetour@glastuinbouwnederland.nl.

Foto’s: Presentaties studenten van CollegeTour over de sierteeltsector (aangeleverd).