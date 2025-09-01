Straatnamen voor Centrumplan Vinkeveen bekend

Vinkeveen – Het project Centrumplan Vinkeveen aan de Herenweg nabij de N201 krijgt vijf nieuwe straatnamen. Rondom voormalig betonfabriek De Adelaar wordt de komende jaren gewerkt aan een levendig woon- en recreatiegebied. De nieuwe straatnamen zijn volgens de gemeente geïnspireerd op het verleden van Vinkeveen. Ze sluiten aan bij de historische identiteit van het gebied.

Wethouder Anja Vijselaar (gebiedsontwikkeling): “Met deze straatnamen eren we niet alleen het verleden van Vinkeveen, maar geven we het ook een plek in de toekomst. De namen vormen een blijvende herinnering aan de oorsprong van dit gebied. Tegelijkertijd markeren ze een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling voor het centrum van Vinkeveen.”

Geschiedenis

De straatnamen verwijzen naar belangrijke momenten uit de geschiedenis van Vinkeveen. Ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het dorp zoals we het nu kennen. Jarenlang was betonfabriek de Adelaar een belangrijke werkgever en een herkenbaar industrieel baken aan de Herenweg. Hier werden betonnen waterputten en opzetters op heipalen gemaakt. Daarmee speelde de fabriek een grote rol in de bouwsector van de regio. Ook kenmerkend voor het gebied waren de legakkers en turfafgravingen. Turfstekers staken het veen vanaf smalle stroken land af. Dit zijn de zogenaamde legakkers. Zo ontstonden de Vinkeveens Plassen.

Lokale cultuur

De straatnamen zijn in zorgvuldig overleg gekozen met vertegenwoordigers van de gemeente en met de ontwikkelaar. Dit zijn de namen: Adelaarweg: verwijst naar de voormalige betonfabriek De Adelaar. De naam houdt de herinnering aan het industriële verleden levend; Betonkade: een knipoog naar de betonproductie die hier jarenlang plaatsvond. De toevoeging ‘kade’ benadrukt de ligging aan het water; Turfsteker: herinnert aan de turfwinning die in het verleden plaatsvond in Vinkeveen; Verbindingspad: een wandelpad dat letterlijk en figuurlijk verbinding legt tussen het nieuwe woon- en recreatiegebied en de plassen, een belangrijk doel van het Centrumplan; De Walnoot: de naam van het nieuwe parkeerterrein én de muziektent die hier komt. Deze naam verwijst naar een historische muziektent die vroeger iets verderop aan de Herenweg stond. Met de herintroductie van deze naam wordt een stukje lokale cultuur opnieuw zichtbaar in het dorpsbeeld.

Voormalige betonfabriek De Adelaar met het doek van het project Centrumplan Vinkeveen. Foto: aangeleverd.