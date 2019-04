Wethouder onthult laatste siertegel

Mijdrecht – Op een zonovergoten maandagmiddag, de eerste april, onthulde wethouder Marja Becker de ‘laatste siertegel’ van het dit voorjaar gerealiseerde project in de Mijdrechtse Dorpsstraat.



Het stoeptegelproject betreft een tiental siertegels met daarop foto’s van historische panden en een korte beschrijving. Op initiatief van de historische vereniging De Proosdijlanden is in samenwerking met Shopping Mijdrecht en de gemeente De Ronde Venen dit project gerealiseerd.

Terecht constateerde de wethouder dat met de plaatsing van de tien stoeptegels een mooie ode is gebracht aan de plaatselijke historie. Voorzitter Rob Blans van De Proosdijlanden memoreerde in zijn openingsspeech de langdurige periode, die aan de realisatie vooraf ging. Hierbij had hij veel lof voor de inbreng van Wiesje Dijkxhoorn, bestuurslid monumenten van de vereniging en voor Paul Reurings, interim-voorzitter van de organisatie Shopping Mijdrecht, die de stoeptegels mede mogelijk heeft gemaakt.



Tevens was Rob Blans dankbaar voor de inbreng van de werknemers van de gemeente De Ronde Venen bij de daadwerkelijke plaatsing van de uitgebreid in de Proosdijkoerier van maart 2019 beschreven tegels. Paul Reurings benadrukte in zijn dankwoord de vele positieve reacties, die nu al, na het plaatsen van de siertegels, zijn gemaakt. Het centrum van Mijdrecht is een publiekstrekker rijker, waarbij menig winkelend bezoeker even zal stilstaan bij de fraaie beelden van de geschiedenis van het dorp.