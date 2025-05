Stichting TjitzeHesselius op tango-avontuur met Orquesta Típica Tango Pasión

Abcoude – De zomer begint swingend voor Stichting Tjitze Hesselius. Zondagmiddag 18 mei organiseert de stichting om 15.00 uur vanuit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen een feestelijk uitje naar een bijzonder concert van Orquesta Típica Tango Pasión in Abcoude. Vertrek per bus vanaf drie locaties: 13.45 uur Croonstadtlaan, Mijdrecht; 14.00 uur CSW-parkeerterrein, Wilnis; 14.15 uur Kerklaan Vinkeveen, bushalte Mariaoord. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

Het orkest bestaat uit verschillende professionals en amateurs en brengt een meeslepende ode aan de tango, inclusief een danspaar dat de passie van deze dans live op het podium tot leven brengt. “Het is een prachtige kans om samen te genieten van topmuziek én een levendige sfeer”, aldus de organisatie. “Tango verbindt, ontroert en beweegt Precies wat we onze deelnemers willen bieden.”

Ter voorbereiding gaf Vera Dalm, fagottiste bij het orkest, afgelopen vrijdag al een inspirerende lezing over de geschiedenis, het ritme en de emotie achter de tango. Met fragmenten van bekende tango’s werd de toon gezet voor het concert. Eén van de hoogtepunten was de aankondiging dat de muzikaal leider een speciaal arrangement gaat schrijven met de titel Tjitze’s Tango, een eerbetoon dat zeker later nog ten gehore gebracht zal worden.

Aanmelden kan via info@tjitzehesselius.nl of bij het Servicepunt. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Het concertbezoek is onderdeel van een feestelijk jubileumjaar. De stichting bestaat tien jaar en viert dat deze zomer met diverse activiteiten speciaal voor alleenwonende ouderen. Blijf op de hoogte via www.tjitzehesselius.nl, de Facebookpagina en de Nieuwe Meerbode (papieren krant en online).

Op de foto: Stichting Tjitze Hesselius op tango-avontuur met Orquesta Típica Tango Pasión. Foto: aangeleverd.