Stichting SAM zoekt stalling voor duofiets in Oost

Aalsmeer – Op dinsdag 15 maart kleurde het groen op de trappen van het Gemeentehuis en werd er door burgemeester Oude Kotte het startschot gegeven voor het rolstoelwandel en fietsseizoen 2022 van stichting SAM. Alvorens dat te doen sprak hij zijn waardering uit voor de grote groep vrijwilligers van SAM die keer op keer, belangeloos, hun gasten uit de Zorgcentra of van huis ophalen om een uurtje of langer te gaan wandelen of fietsen. Door hun inzet kunnen we heel veel ouderen en mensen met een beperking ook een keer lekker naar buiten, de frisse lucht in. H

Nieuwe duofiets

In januari dit jaar werd Stichting SAM verblijd door RTL4 met een groot geldbedrag dat met een spelprogramma was gewonnen voor een goed doel en in dit geval voor Stichting SAM. Zoals bekend wordt er al heel veel, zo’n 110 tot 120 ritten per maand, gefietst met thuiswonenden in Kudelstaart en in het Dorp plus vanuit alle Zorgcentra en de Ontmoetingsgroep Irene, maar de ambitie van Stichting SAM is om dat ook te realiseren in Aalsmeer Oost.

Thuiswonenden in Aalsmeer Oost kunnen vanaf april een telefoonnummer bellen als ze zin hebben om een uurtje of langer mee te fietsen op een duofiets. Echter er is tot op heden nog geen stalling gevonden en de tijd gaat dringen, want de fiets wordt half april afgeleverd.

“We dachten dat het niet zo’n probleem zou zijn om een stalling te vinden”, aldus voorzitter Jan Kwak van Stichting SAM. “We hadden onze hoop gevestigd op de parkeergarage van Eigen Haard, onder het complex Poldermeesterplein, maar daar is nog steeds geen uitsluitsel over”, gaat hij verder. “Juist in die omgeving rond het Poldermeesterplein wonen veel ouderen die het geweldig zouden vinden om mee te kunnen fietsen en daarom zoeken we in eerste instantie daar naar een stalling. Eigenlijk in het gebied Aalsmeerderweg, Machineweg en Hornweg, zodat de fietsers niet eerst 10 tot 15 minuten hoeven te fietsen om de gasten op te halen”, voegt hij er aan toe. “De stalling, bijvoorbeeld een garage of stuk van een kas, moet wel voorzien zijn van elektriciteit om de accu’s op te kunnen laden en moet op werkdagen, tussen 10.00 en 17.00 u vrij toegankelijk, zijn zodat de vrijwilligers de fietsen kunnen ophalen en terugbrengen.” Heeft u een stallingsruimte vrij, zodat er ook in Aalsmeer Oost gefietst kan worden? Stuur dan een mail naar info@stichtingsam.eu of neem telefonisch contact op met Jan Kwak via 06-53928043.