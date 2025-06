Stichting CREA viert 50-jarig jubileum

Uithoorn – Stichting CREA viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Al een halve eeuw biedt de stichting ruimte aan creativiteit, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum organiseert CREA twee tentoonstellingen in de hal van het gemeentehuis van Uithoorn. De eerste expositie is momenteel te bezichtigen en loopt tot en met 22 juli. Een tweede tentoonstelling volgt in september.

De huidige expositie toont een gevarieerde selectie van schilderijen in uiteenlopende stijlen, evenals foto’s van handgemaakte sieraden. Alle werken zijn gemaakt door cursisten van CREA, onder begeleiding van docenten Maaike Bots, Jan Nijland en Piet Reekers. De werken zijn ontstaan tijdens de lessen in het karakteristieke Fort aan de Drecht, waar CREA al jaren is gevestigd.

Wat opvalt is de diversiteit en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt. CREA is meer dan een cursusaanbieder; het is een plek waar mensen – jong en oud – dagelijks samenkomen om te creëren, te leren en te groeien. Er wordt gewerkt met keramiek, verf, potlood, fotografie, textiel en edelmetalen. De sfeer is open en stimulerend, en de docenten spelen daarin een sleutelrol. Docent Jan Nijland verwoordt het treffend: “Ik vind lesgeven leuk. Ik wil cursisten het ambacht van schilderen bijbrengen en ze helpen hun eigen creativiteit te ontdekken.”

Op zaterdag 30 augustus opent CREA haar deuren voor het publiek. Bezoekers zijn van harte welkom om kennis te maken met het cursusaanbod, de docenten en de inspirerende locatie. Het cursusaanbod van CREA is breed en toegankelijk, met voor ieder wat wils. Meer informatie is te vinden op de website: www.crea-uithoorn.nl.

Op de foto: Docent Jan Nijland: ‘Het cursusaanbod van CREA is breed en toegankelijk.’ Foto: aangeleverd.