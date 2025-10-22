Stichting ANDERS actief in Uithoorn

Uithoorn – Stichting ANDERS bestond afgelopen 15 oktober tien jaar. Een periode waarin de organisatie ruim 10.000 hulpvragen met elkaar hebben mogen ontvangen. Hulpvragen die werden en worden opgelost door de ruimhartige inzet van ondernemers die kosteloos hun producten en diensten hiervoor beschikbaar stellen.

Robert de Heer, oprichter en directeur van Stichting ANDERS Nederland: ‘’We blijven dankbaar voor de bereidheid van ondernemers om zich in te zetten voor mensen in nood. Juist door een product of dienst beschikbaar te stellen maken zij een heel groot verschil voor iemand in armoede.’’

Netwerk van elf stichtingen

Welke hulp biedt Stichting ANDERS aan? Van een grote boom die gesnoeid moet worden, het ophangen van gordijnen, opruimcoaches, pedicures tot ICT-bedrijven. Ondernemers uit alle soorten branches worden ingezet en zijn van betekenis voor kwetsbare inwoners in armoede. Elk jaar komen er nieuwe regionale stichtingen van Stichting ANDERS bij. Inmiddels is er een netwerk van elf stichtingen, die zich inzetten om de ondernemers in die regio te koppelen aan mensen met een hulpvraag zonder oplossing. Ook vanuit Amstelland is er een stichting ANDERS netwerk actief in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Dankbaarheid

“Sommige ondernemers doen dit jaar voor het eerst mee. Anderen al vanaf het prille begin. De één geeft aan dat zij bijvoorbeeld een keer per jaar benaderd mogen worden met een hulpvraag, terwijl de ander doorlopend hulpvragen wil ontvangen.” Nadat er hulp is geboden, worden hulpvragers zelf ook uitgedaagd een goede daad door te geven aan een ander. Nog steeds worden Robert de Heer en collega’s er stil van, zoveel redenen tot dankbaarheid.

Stichting ANDERS Amstelland heeft in haar 5-jarig bestaan al ruim 600 hulpvragen mogen ontvangen. ‘’Armoede is niet altijd zichtbaar, waardoor ondernemers verbaasd zijn over de hoge nood. We komen bij hulpvragers thuis langs, waar we soms schrikken van de situatie. Met elkaar mogen we vervolgens helpen in deze uitzichtloze situaties”, aldus Koen Persoon, regioleider.

Meer informatie: https://stichtinganders.nl/amstelland/partner-worden.

Op de foto: Stichting Anders is ook actief in Uithoorn. Foto: aangeleverd.