STG VZOD: Mees en Imke clubkampioenen

Kudelstaart – De jeugd heeft de toekomst. En dat geldt zeker voor de schaatsers van STG VZOD. Twee B-junioren streden zaterdag om de titel van clubkampioen, waarbij Mees Egberts aan het langste eind trok.

Met een record aantal deelnemers moest de organisatie een strakke planning maken om alle rijders hun afstanden te kunnen laten rijden. Na een opwarmer van muziekgezelschap Ophelia werd gestart met wedstrijden voor de jongste jeugd over 100 meter. Eigenlijk de leukste groep, waarbij te zien is dat zij enorm verbeteren door de wekelijkse begeleiding van enthousiaste trainers op het middenterrein van de ijsbaan. De pupillen rijden de 100 meter tweemaal, waarbij Iris Schmutzer bij de meisjes en bij de jongens Kaj van Teylingen de snelste tijden noteerden. De oudere pupillen rijden zowel de 100 als de 300 meter. De overwinning bij de meisjes E/F gaat naar Sam van Adrichem en bij de meisjes C/D naar Pien Snoek. Syb Maarse zegeviert bij de jongens E/F en Jesse den Otter is winnaar bij de jongens C/D.

Bij de pupillen A/B gaan de overwinningen naar de leden ven de intensieve trainingsgroep. Deze jeugdleden trainen meerdere keren onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers op de ijsbaan en doen daarnaast conditietrainingen en fietstrainingen op de Tacx. Dit resulteert in snelle tijden van Fenna de Graaf, winnares bij de meisjes en van Lucas van der Hoorn. Bij de heren junioren C ging de strijd tussen Jasper van der Hoorn en Tim Jilesen, die werd beslist in het voordeel van Jasper. Bij de meisjes junioren C is Nienke van Dok een klasse apart; zij won in deze categorie het klassement met overmacht.

De strijd om het clubkampioenschap bij de dames wordt beslist in het voordeel van Imke Brommer. Inmiddels heeft zij gekozen voor baanwielrennen, maar bewees dat zij het schaatsen nog niet verleerd is en reed zij soeverein naar de overwinning. Bij de heren reed 45+ er Eric Aarsen goede tijden op de 500 en 1500 meter, maar hij moest het hoofd buigen voor de aanstormende, talentvolle jeugd. Hij eindigde als 3e achter Bram Verhoef en de winnaar van het klassement Mees Egberts, die voor de eerste keer wordt gehuldigd als clubkampioen. Gezien zijn jeugdige leeftijd zullen er vast nog velen volgen. Voor de complete uitslag, zie www.stgvzod.nl.